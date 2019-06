Giuseppe Conte | Vogliamo un commissario economico di primo piano

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Il presidente del Consiglio, nell’informativa alla Camera sul Consiglio europeo, ha parlato del prossimo“L’Italia auspica per sé, in linea col suo ruolo nella storia, un portafogliodi prima linea” nella prossima Commissione europea.Le nomine saranno “il tema centrale del prossimo consiglio europeo” ed è “di fondamentale importanza che da tale confronto emerga un segnale ai cittadini circa la capacità di tenere conto della domanda di cambiamento dei cittadini” emerso dalle elezioni europee, ha detto il premier.I nuovi vertici europei "devono essere all'altezza della posta in gioco nei prossimi anni. Soluzioni sono improcrastinabili e devono svilupparsi in una strategia nuova, che veda la crescita non più antitetica alla stabilità e la solidarietà non ...

