Almeno quattro Huawei ad un passo dall’aggiornamento con EMUI 9 1 | in Asia entro una

Di Maio occupa quattro poltrone. Appello al vice premier : lascia Almeno quella del Mise : Dall’esordio del governo Conte, un anno fa, Luigi Di Maio occupa quattro poltrone. E’ infatti capo politico del MoVimento 5 Stelle, vicepremier, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. Fare quattro lavori contemporaneamente significa spesso non farne bene nessuno. Di Maio, in realtà, è stato assai incisivo sia come vicepremier, influenzando sensibilmente la linea del governo nel primo anno di vita, sia come ministro del Lavoro, ...

Venezia - Msc Opera colpisce un battello turistico : nessuna vittima - Almeno quattro feriti : Si è sfiorata la tragedia questa mattina a Venezia, poiché una nave da crociera della Msc ha urtato un battello turistico mentre si preparava per l'ormeggio, terminando la sua corsa contro una banchina. Al momento non sono chiare le cause dell'incidente, ma è certo che non ci sarebbero comunque vittime: il bilancio parla infatti di quattro feriti (alcune fonti cinque). La sirena della nave avrebbe suonato a lungo, così sul posto sono giunti ...

Una nave da crociera si è scontrata con una barca nel canale della Giudecca - a Venezia : ci sarebbero Almeno quattro feriti : Domenica mattina una nave da crociera della compagnia MSC si è scontrata con una barca turistica ormeggiata nel canale della Giudecca, a Venezia, al molo San Basilio. Secondo le prime ricostruzioni la nave, chiamata “Opera”, era trainata da un rimorchiatore

Almeno quattro persone sono morte nell’esplosione di un’autobomba a Kabul - in Afghanistan : Almeno quattro persone sono morte a causa dell’esplosione di un’autobomba questa mattina a Kabul, in Afghanistan. L’esplosione è avvenuta nella zona orientale della città e ha colpito un convoglio americano: secondo l’esercito statunitense e il ministero dell’Interno afghano, quattro soldati

Lamezia Terme - violenza sessuale su Almeno quattro bambine dell’asilo : arrestato il maestro : Con la scusa di aiutarle a disegnare, le faceva sedere sulle ginocchia e toccava le parte intime. Per questo un maestro di scuola materna, di 64 anni, è stato arrestato a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. L’accusa è di violenza sessuale su minori. Sono almeno quattro le bambine coinvolte. Tutte hanno cinque anni. La denuncia è arrivata ad aprile da una delle madri, con cui la figlia si sarebbe confidata. La Procura di Lamezia, ...

Almeno quattro persone sono state ferite dopo che una betoniera è uscita di strada a Roma - per un malore del conducente : Almeno quattro persone sono state ferite a Roma – in via Casilina, all’altezza del Policlinico Casilino – dopo che una betoniera è uscita di strada. Tra i feriti c’è anche il conducente della betoniera, che secondo le prime informazioni avrebbe avuto