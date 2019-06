Volley | Julio Velasco e l’Italia | un amore infinito Il Guru deve scoprire e lanciare i

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019)torna in sella e lo fa in grande stile, come ha sempre fatto: ildelha accettato l’incarico offertogli dalla Federazione Italiana e da oggi è il nuovo direttore tecnico del settore giovanile maschile. L’uomo capace di portare l’Italia sul Tetto del Mondo per ben due volte aveva lasciato la panchina di Modena al termine della passata stagione, si è preso un breve periodo di riflessione e si è rimesso in gioco: non sarà allenatore, non avrà a che fare con la palestra tutti i giorni come ha fatto per una vita intera ma sarà il supervisore di un progetto con l’intento didei nuovi nomi nella pallavolo che conta. Non è un mistero che l’Italia abbia delle carenze alle spalle dei big (anche se si stanno vedendo cose molto interessanti in Nations League) e che ci sia il bisogno didei nuovi talenti, con la speranza che ...

