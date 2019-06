Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA SUL RACCORDO ANULARE; PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; CIRCOLazioNE CHE RESTA SOSTENUTA, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE CHE RALLENTA IL TRAFFICO A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO A VIA FIORENTINI VERSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VALMONTONE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE Roma, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 09.05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. TRAFFICO INTENSO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA NOMENTANA E LA Roma-FIUMICINO, MENTRE, IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E AURELIA, E TRA CASILINA E NOMENTANA; SI STA IN CODA POI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 09.05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. TRAFFICO INTENSO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA NOMENTANA E LA Roma-FIUMICINO, MENTRE, IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E AURELIA, E TRA CASILINA E NOMENTANA; SI STA IN CODA POI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 08.35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCORA TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA E TRA PONTINA E L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA, POI TRA SALARIA E CASAL DEL MARMO, E, PROSEGUENDO, TRA BOCCEA E AURELIA; TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 08.05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA, POI TRA SALARIA E CASSIA, E, PROSEGUENDO, TRA BOCCEA E AURELIA; SEGNALIAMO POI TRAFFICO INTENSO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 20.20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A 24 E, AVANTI, TRA SALARIA E CASSIA BIS; CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma-NORD A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER FIANO RomaNO E CASTELNUOVO DI PORTO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 17 GIUGNO 2019 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCORA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. PERMANGONO LE CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA. INFINE SULL’APPIA SI RALLENTA NEI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 17 GIUGNO 2019 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA PISANA E AURELIA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA SALARIA RALLENTAMENTI TRA FONTE DI PAPA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 17 GIUGNO 2019 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E A SEGUIRE TRA Roma FIUMICINO E BOCCEA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 17 GIUGNO 2019 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA PISANA E BOCCEA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 17 GIUGNO 2019 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA FLAMINIA, PER UN INCIDENTE, SI STA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 17 GIUGNO 2019 ORE 17.35 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, CI SONO CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE; PIÙ AVANTI, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. CI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 17 GIUGNO 2019 ORE 17.05 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA FIORENTINI ED IL RACCORDO IN USCITA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA E ...