Sandali estivi | i modelli che puoi usare anche in città

(Di lunedì 17 giugno 2019) Con l’arrivo del caldo non solo si ha voglia di indossare capi più leggeri mascarpe aperte,e infradito, per sentirsi più comodi e freschi. Come però sappiamo bene, le cadute di stile, soprattutto in città, sono dietro l’angolo. Ammettiamolo, canotte e shorts striminziti o dall’aria fin troppo vissuta ci fanno storcere il naso, così come scarpe che lasciano scoperto il piede in modo eccessivo, soprattutto se questo non è ben curato. Per far sì che non andiate incontro a nessun imbarazzo abbiamo selezionato i più beidi, sia sportivi che classici; sofisticati, di tendenza e perfetti con svariati outfit. Da poter sfoggiare con la massima disinvolturain città. Cominciamo dai classici“alla tedesca” spesso ingiustamente bistrattati e da alcune stagioni ...

