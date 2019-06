L' arma dei Carabinieri e Palazzo Chigi saranno parti civili nel processo Cucchi

Depistaggio per morte Cucchi - arma dei carabinieri e Palazzo Chigi parti civili : Il giudice preliminare di Roma ha ammesso come parti civili l’Arma dei carabinieri, la presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri della Difesa e dell’Interno nel procedimento che vede imputati otto militari dell’Arma accusati di avere messo in atto falsi e depistaggi nella vicenda di Stefano Cucchi. Il gup, Antonella Minunni, ha dato l’ok alla costituzione anche per i familiari di Cucchi, per il carabiniere Riccardo Casamassima, il ...

Qui e ora : se lo choc arma la mano dei rapinati : Karen Rubin F ranco Iachi Bonvin, il tabaccaio indagato per eccesso colposo di legittima difesa, per la morte del malvivente che aveva preso d'assalto la villetta dove lavora e abita a Pavone, si è trasformato suo malgrado in un pericoloso cow-boy per alcuni e in un eroe vendicatore per molti altri. Franco Iachi Bonvin è invece doppiamente vittima per essere stato ripetutamente saccheggiato e perché uccidendo il ladro si è ...

Un’alleanza globale per rendere trasparente il prezzo dei farmaci : Le spese per la ricerca e lo sviluppo non giustificano il prezzo elevato di molti medicinali, soprattutto quelli contro il cancro. Molti paesi, sia ricchi sia in via di sviluppo, chiedono maggiore chiarezza. Leggi

Sicilia : a Palermo il 205° annuale della fondazione dell'arma dei Carabinieri : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - Si terrà oggi pomeriggio, a Palermo, nella caserma Carlo Alberto della Chiesa, sede del comando Legione Carabinieri Sicilia, la cerimonia di celebrazione del 205° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Alla cerimonia, che avrà inizio alle 18.30, parteciperà

L’arma dei Carabinieri compie 205 anni : manifestazione per celebrare fondazione : Roma- Oggi 5 giugno ricorre il 205° Annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Nella mattinata, il Comandante Generale Giovanni Nistri rendera’ omaggio ai Caduti deponendo una corona d’alloro al Sacrario del Museo Storico dell’Arma. A seguire si rechera’ al Quirinale dove, con una rappresentanza di Carabinieri, comprendente i Vertici del Comando Generale e personale delle varie organizzazioni dell’Arma, ...

205 della fondazione dell'arma dei Carabinieri d'Abruzzo e del Molise : Chieti - I reati nel 2018 in Abruzzo e Molise sono complessivamente calati rispetto al 2017 del 4,2%, con punte significative per rapine (meno 9,5%) e furti (meno 10,1%) e, in netto calo anche le truffe agli anziani (meno 7,1%). L'attività di repressione, svolta sotto la guida dell'autorità giudiziaria, ha portato all'arresto e alla denuncia, complessivamente, di 7644 persone, con un incremento degli ...

Agrigento - Festa dell'arma nella Valle dei Templi : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - Si celebra domani sera ad Agrigento, con inizio alle 18.30, all’interno del Parco della Valle dei Templi, la cerimonia del 205° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. "Il 5 giugno rappresenta la data in cui fu attribuita nel lontano 1920, la prima meda

Batteri intestinali : la chiave per l’efficacia e la modulazione dei farmaci di domani : Nei Batteri intestinali – il cosiddetto microbiota – e stata scoperta la possibilità di influenzare l’efficacia dei farmaci presi per bocca, questo attraverso i loro enzimi. Essi possono “digerire” il farmaco modificandolo e anche producendo, in caso negativo, composti tossici per l’organismo del paziente che lo assume. Questo è quanto suggerisce l’analisi degli effetti del microbiota in particolare di ...

Anniversario Fondazione arma dei Carabinieri : il 5 giugno a Ragusa : Tutto pronto a Ragusa per la celebrazione del 205° Anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri il 5 giugno in piazza Caduti di Nassiriya

Tumore - presentato il nuovo farmaco che aumenta del 70% la prospettiva di vita dei malati di cancro : Si chiama ribociclib ed è il nuovo farmaco in grado di aumentare la sopravvivenza delle donne colpite da tumori al seno metastatizzati. Lo studio è stato presentato all’Asco, il congresso americano di oncologia in corso a Chicago e contemporaneamente pubblicato sul New England Journal of Medicine.

Britney Spears : "Manipolata e privata dei miei figli. Mio padre mi costrinse a prendere farmaci" : Menzogne e manipolazioni, sono queste le accuse che Britney Spears lancia al suo team e alla sua famiglia in una lettera inedita. La cantante parla della difficile fase psicologica e personale attraversata circa dieci anni fa: periodo durante il quale, sostiene la Spears, sarebbe stata messa a tacere e minacciata dalle persone che gestivano la sua carriera e la sua vita.La nota, scritta in terza persona, è stata consegnata ad una fonte ...

Pienone per Roma-Parma : omaggio dei tifosi a Daniele De Rossi : Non ci sarà un posto libero allo Stadio Olimpico. Previsto il Pienone per Roma-Parma in programma domenica alle ore 20.30.

INGV e arma dei Carabinieri in sinergia per il potenziamento della rete di monitoraggio : Nella giornata di ieri, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Generale Gen.le C.A. Giovanni Nistri e il Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) Prof. Carlo Doglioni hanno firmato il Protocollo d’Intesa che dà inizio a una stretta collaborazione tra l’Arma e l’INGV, entrambi strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Di durata decennale, il ...