Per Sarri la Juve è una scelta di cuore

FOTO – Intanto i supporters bianconeri non dimenticano il dito medio di Sarri : la reazione sui social dopo l’annuncio : “Vergognatevi! Un mese Per aspettare chi…” : Sarri nuovo tecnico bianconero, la reazione dei tifosi sui social La Juve ha accolto Sarri con un contratto triennale ed un caloroso messaggio di benvenuto. I tifosi bianconeri però non hanno dimenticato il famoso dito medio mostrato proprio da Sarri è sui social hanno mostrato il loro dissenso alla scelta fatta dalla dirigenza bianconera. Ecco alcuni dei messaggi scritti sui social: “Vergognatevi! Cioè avremmo appettato un mese ...

Sui social il referendum Per rimuovere la targa dedicata a Sarri a Bagnoli : «Qui è nato il comandante Maurizio Sarri. Il popolo napoletano ringrazia l’artefice della grande bellezza. Hasta siempre comandante» È la targa affissa dai tifosi napoletani nel 2017 al civico numero 51 di via Silvio Italico a Bagnoli, sulla facciata del palazzo dove nacque Sarri. Sotto di essa c’è una stella rossa. Oggi Il Mattino racconta di un referendum lanciato su Facebook per la rimozione in caso di firma con la Juventus (da poco ...

Moto2 - Risultato GP Catalogna 2019 : Alex Marquez trionfa ancora - Luthi e Navarro sul podio. Baldassarri cade e Perde la vetta del Mondiale : La famiglia Marquez fa già festa dalla Moto2. E’ Alex e non Marc, per il momento, ad imporsi nel GP di Catalogna 2019. Sul tracciato di casa l’iberico si è imposto ancora una volta, replicando quanto già fatto a Le Mans (Francia) e al Mugello (Italia). Un successo d’autorità quello dell’alfiere del Team Marc VDS a precedere di 1″989 lo svizzero Thomas Luthi (Dynavolt Intact GP) e l’altro spagnolo Jorge Navarro ...

Buffon : “Sarri alla Juve non è rivoluzione - né scommessa. È un Percorso inedito” : Buffon ha parlato, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, non solo di sé, ma anche della sua vecchia amata Juventus e dell’assurda richiesta di alcuni tifosi di rimuovere la stella dedicata ad Antonio Conte dopo la decisione di allenare l’Inter. «Lui non ha mai tradito, non è il tipo che bacia la maglia, aderisce pubblicamente al progetto e poi alimenta i conflitti nello spogliatoio o in società. Considero il suo ritorno ...

Guardiola allenatore Juventus/ Sarri resta il favorito ma i tifosi sPerano... : Guardiola nuovo allenatore della Juventus? Gli ultimi rumors di calciomercato accreditano Maurizio Sarri come favorito alla panchina bianconera ma...

Maurizio Sarri allenatore Juventus/ Per Pedullà è fatta - Paganini : 'Non lo liberano!' : Maurizio Sarri allenatore della Juventus? Prosegue il tormentone su Guardiola: notizie e aggiornamenti del 16 giugno 2019. Per Pedullà firme vicine...

Sandro Ruotolo : “Sarri è la sinistra che abbandona le Periferie Per i Parioli” : Sul Mattino di oggi Valentino Di Giacomo riporta una serie di pareri sul passaggio di Sarri alla Juventus. Sarri non è stato solo un allenatore, scrive Di Giacomo. Quando a novembre 2015 disse che bastavano 18 uomini “a fare un colpo di Stato e prendere il potere” diventò sempre più “icona di una sinistra ancorata al secolo ‘900 e che forse non c’è più”. Tra i vari personaggi interpellati c’è anche il giornalista ...

Non mi flagello Per aver amato Sarri il più grande spettacolo dopo Maradona : Perché tutto questo astio? Amici napolisti e antiSarristi: devo definirvi tali, perché non avete un’identità tattico-calcistica precisa. Lodavate Mazzarri, lodavate Benitez a oltranza anche durante l’era di Sarri, adesso lodate Ancelotti e ve la prendete con i nostalgici del bel gioco. La domanda devo girarla, uguale e contraria: perché tutto questo astio? Sembra che voi disprezziate qualunque trascendenza dello sport, qualunque cosa tracimi dai ...

Juventus - Per Sarri si starebbero limando gli ultimi dettagli : Quella di ieri è stata un'altra giornata molto calda in casa Juventus, durante la quale si è lavorato per sbloccare la questione allenatore. I bianconeri per il dopo Massimiliano Allegri avrebbero scelto Maurizio Sarri. Il tecnico toscano però è legato al Chelsea e si sta cercando di liberarlo dal club inglese. Stando a quanto afferma Sky Sport, le parti avrebbero raggiunto un accordo di massima e i blues dovrebbero dare il via libera a Sarri, ...

Chelsea - pronto Lampard Per il dopo Sarri : e con lui potrebbe tornare un altro grande ex… : Il Chelsea ha tentato fino all’ultimo istante di convincere Sarri a rimanere, ma il tecnico toscano ha accettato la corte dei bianconeri, su cui manca soltanto l’ufficialità. I blues sono così costretti a guardarsi attorno per il nome del sostituto. E’ pronto il nuovo tecnico. Non ci sono dubbi su Frank Lampard, da settimane il prescelto di Abramovich. grande passato a Londra da calciatore per l’ex centrocampista, ...

Hysaj e Koulibaly nella lista della spesa di Sarri Per la Juve : Sembra oramai chiusa la fase più difficile delle trattative tra Juventus e Chelsea e tutto dovrebbe essere in discesa per portare a Torino il tecnico toscano. Le priorità adesso, con quasi 15 giorni di ritardo, sono quelle di preparare la squadra per la prima stagione di Sarri. Allenatore e dirigenza bianconera sono già al lavoro. Secondo quanto riporta TuttoSport Sarri ha le idee chiare e ha chiesto che Miralem Pjanic venga confermato, gli ...

Mattino : Lapo Elkann “Sarri è stato scelto Perché ha fame e potrà trasmettere gli stimoli giusti” : Continua l’affollarsi di notizie sulla panchina della Juve, in assenza di annunci o dichiarazioni ufficiali ci si affida a confidenze riportate e proprio una di queste arriva dal Mattino. John e Lapo Elkann, in vacanza per qualche giorno a Napoli, hanno fatto tappa ieri sera da “Mimì alla Ferrovia”, dove oltre ai selfie avrebbero scambiato qualche battuta con il proprietario sulla scelta di Maurizio Sarri come nuovo allenatore ...

De Magistris : “Battere Sarri e Higuain sarebbe il massimo Per ogni tifoso” : “Sarri allenatore della Juventus? sarebbe una gastrite calcistica, a confronto Higuain ai bianconeri era una bibita…”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il sindaco Luigi de Magistris. Se Sarri tornasse al S.Paolo da mister bianconero, lei lo fischierebbe? “E’ difficile fischiarlo uno come Sarri”. Cosa gli direbbe se lo incontrasse? “Forza Napoli!”. Si dice che anche Koulibaly ...

Sarri Juventus - il Derby County rallenta la trattativa : ecco Perchè : Sarri Juventus – Sembra sia arrivata la fine della telenovela allenatore Juventus. Dall’annuncio dell’addio di Allegri ormai è passato quasi un mese e ad oggi (a parte le parole di alcuni giornalisti) non si sa con certezza chi allenerà la Juventus, visto che la vecchia signora non è ancora uscita allo scoperto. Quello tra Sarri e la Juventus è […] More