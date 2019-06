L’attentato gli tolse moglie e figlio Dopo tre anni muore di dolore 

Perde ex moglie e figlioletto di 4 anni nel L’attentato di Nizza - 3 anni dopo muore di dolore : Si è spento Tahar Mejri, 42 anni , che la sera del 14 luglio 2016 a Nizza perse l'ex moglie e il figlio nell'attentato terroristico. "Non aveva alcun istinto suicida - hanno raccontato quelli dell'Associazione delle vittime Promenade des Anglais - ma si è lasciato morire, talmente era triste e svuotato".

Blackpink : quello che hanno fatto durante il live a Manchester per onorare le vittime delL'attentato ti scioglierà il cuore : <3