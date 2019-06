Accusato di violenza su due16enni Il professore suicida ai domiciliari

Gli abusi non sono previsti nel mio codice! Accusato di tentata violenza il boss si difende : L'uomo era stato condannato in primo grado a due anni e sette mesi, ma la corte d'Appello lo ha assolto. Si tratta di un 72enne di Palermo che, secondo l'accusa, avrebbe tentato di violentare un altro uomo in carcere.Era stato Accusato di tentata violenza sessuale ai danni di un altro detenuto (in carcere, a sua volta, per abusi sessuali), un boss mafioso a Bari. Lui, però, si è sempre difeso dicendo che essendo un grosso esponente della ...

Neymar Accusato di stupro - la donna rincara la dose : “mi ha girato di spalle e colpito con violenza - causandomi lividi al sedere” : L’accusatrice di Neymar è tornata a parlare, rincarando la dose e offrendo ulteriori particolari sulla presunta violenza sessuale La situazione per Neymar Jr si complica, la presunta vittima dello stupro di cui è accusato è tornata a parlare, raccontando ulteriori dettagli di quanto avvenuto in quell’hotel di Parigi. AFP/LaPresse Nel corso di una lunga intervista rilasciata al canale SBT Brasil, Najila Trindade Mendes de Souza ...

?Neymar choc - è Accusato di stupro : la violenza sarebbe avvenuta a Parigi il 15 maggio : Neymar, il campione del Brasile e del Psg, accusato di stupro. Documenti della polizia brasiliana ottenuti dalla Associated Press indicano che il calciatore brasiliano è accusato di...

Brasile - Neymar Accusato di violenza da una giovane : ‘Mi ha aggredita a Parigi’ : Una notizia destinata a far clamore nel mondo del calcio. Secondo quanto riportano alcuni documenti della polizia brasiliana, resi noti dai corrispondenti dell’Associated Press, il calciatore Neymar sarebbe accusato di violenza carnale. La vittima sarebbe una sua connazionale che venerdì scorso avrebbe presentato una denuncia alle autorità di Santo Amaro, nel distretto di San Paolo. Ma l’episodio incriminato risalirebbe allo scorso 15 maggio e ...

Delitto Pamela Mastropietro - la decisione del tribunale per l’imputato. Innocent Oseghale era Accusato di violenza sessuale e omicidio - distruzione e l’occultamento di cadavere : Condanna all’ergastolo e 18 mesi di isolamento diurno per Innocent Oseghale, il nigeriano imputato nel processo davanti alla Corte di Assise di Macerata per la morte di Pamela Mastropietro. La Corte ha emesso la sentenza dopo cinque ore di camera di consiglio. Alla lettura della sentenza, tra il pubblico dei parenti e degli amici della ragazza è partito un applauso. Il presidente della Corte ha subito richiamato al silenzio i presenti per ...

Bari - docente universitario Accusato di violenza sessuale resta in servizio : Fabrizio Volpe, 46 anni, titolare della cattedra di Diritto Civile è rinviato a giudizio per concussione, tentata concussione, violenza sessuale aggravata e tentata violenza sessuale nei confronti di due studentesse, ma l'ateneo rinvia la decisione sul suo allontanamento

Medico 63enne Accusato di violenza sessuale su una minorenne durante una visita : Un Medico di 63 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale che sarebbe avvenuta su una minorenne durante una visita. Sul caso indaga la Squadra mobile di Savona.L’arresto è avvenuto questa mattina in esecuzione di di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal gip del tribunale di Savona. Al Medico è contestata l’aggravante di abuso di autorità. Il Medico avrebbe costretto la ...

Jim Cummings - il doppiatore di Winnie The Pooh Accusato di stupro e violenza sul cane di famiglia : Avrebbe commesso su di lei abusi sessuali e l’avrebbe minacciata di morte. Avrebbe anche commesso violenze sul cane di famiglia. Si tratta di Jim Cummings, celebre “voce” del cartone Winnie the Pooh. A denunciare il 66enne è la ex moglie che afferma che tutto sarebbe cominciato dopo il 2011, quando i due hanno divorziato. La donna afferma che il doppiatore sarebbe entrato a casa sua, nel 2011, è l’avrebbe violentata di ...

Rick Schroder - arrestato l’attore de “Il piccolo Lord” : è Accusato di violenza domestica : È stato arrestato con l’accusa di violenza domestica l’attore Rick Schroder, celebre per aver interpretato il ruolo del piccolo Lord nell’omonimo film del 1979, quando aveva solo 9 anni. A dare la notizia è la Cnn, secondo cui ad annunciarlo è stato lo sceriffo della contea di Los Angeles. L’attore, oggi 49enne, sarebbe stato trovato in stato di alterazione con una donna nella sua residenza a Topanga e avrebbe rifiutato ...

Difende le donne - cita Mao - Fidel Castro e Priebke : chi è Chiricozzi - il consigliere di CasaPound Accusato di violenza sessuale : I due casi di cronaca avevano sconvolto l'opinione pubblica e furono cavalcati da destra e ultradestra contrarie all'immigrazione. Anche da CasaPound e Chiricozzi. Forse, da allora, qualcosa è ...

Chi è il consigliere di Casapound Accusato di violenza sessuale? : Si tratterebbe di Francesco Chiricozzi - consigliere comunale a Vallerano, nel Viterbese - e Marco Licci. I deu avrebbero pestato, stordito e violentato una giovane militante di destra di 36 anni. I tre sarebbero stati ad una festa privata quando i due militanti di Casapound avrebbero fatto ubriacare la ragazza, poi l'avrebbero portato nel "circolo privato di cui gli autori del reato avevano in quel momento l’uso esclusivo", avrebbero ...

Luke Walton Accusato di violenza sessuale : L'ex allenatore dei Los Angeles Lakers, Luke Walton, e nuovo dei Sacramento Kings, è stato accusato nei giorni scorsi e denunciato dalla giornalista Kelli Tennant, presentatrice di...