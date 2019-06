MotoGP in tv | GP Catalogna 2019 | su che canale vederlo gratis e in chiaro Programmazione

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Dovizioso e Valentino Rossi vogliono stupire nelle qualifiche. Marquez getterà la maschera : Il weekend del GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2019 di MotoGP, entra nel vivo. Dopo le prove libere del venerdì, importanti per andare a definire gli assetti sulle moto in vista delle qualifiche di oggi e della gara di domani, piloti e team dovranno concentrarsi per massimizzare la prestazione della propria moto, cercando di esprimere il potenziale al 100%. Una giornata attesa nella quale sia Andrea Dovizioso e sia Valentino Rossi ...

LIVE MotoGP - GP Catalogna 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - Valentino Rossi e Dovizioso inseguono la Q2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Catalogna 2019 (15 giugno) – La presentazione delle qualifiche – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul circuito del Montmeló apprestiamoci a vivere una giornata particolarmente interessante, in un turno fondamentale per ...

LIVE MotoGP - GP Catalogna 2019 in DIRETTA : orari FP3 e qualifiche - programma - canali tv e streaming : Il venerdì del Gran Premio di Catalogna 2019 del Motomondiale ha messo in mostra grande equilibrio nelle tre classi. Sarà così anche oggi in vista delle qualifiche? Il Montmelò si prepara per un grande sabato, nel quale vedremo i protagonisti andare a caccia del giro perfetto che garantirà la partenza davanti a tutti nella gara di domani. In MotoGP le carte sono davvero mischiate. Fabio Quartararo vola con il miglior tempo, ma la Ducati, in ...

MotoGP oggi - GP Catalogna 2019 : orari FP3 e qualifiche - programma - come vederle in tv su Sky e TV8 : oggi, 15 giugno, sarà il giorno delle qualifiche del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. I riscontri della classe regina nel day-1 iberico hanno premiato Ducati e Yamaha, apparse per motivi diversi a proprio agio sul circuito catalano. Andrea Dovizioso ha concluso al secondo posto, in lizza per il primato lungamente, prima che il colpo di reni di uno strepitoso Fabio Quartararo gli togliesse sul più bello il miglior ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Penso che sia solo una questione di abituarsi al dolore” : Il miglior tempo della prima giornata delle prove libere della MotoGP nel GP di Catalogna è di Fabio Quartararo, centauro della Yamaha Petronas. Il francese tra l’altro ha da poco subito un intervento al braccio, dunque oggi non ci si attendeva una prestazione di questo livello dal transalpino. Queste le sue impressioni rilasciate a motorsport.com: “Non sapevamo come avrebbe reagito il mio braccio dopo l’intervento, ma sono ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Dovrò apportare delle modifiche al mio stile di guida” : Prima giornata di prove libere del GP di Catalogna del Mondiale MotoGP concluse con il 14° posto per Jorge Lorenzo, che paga oltre 0″700 da Fabio Quartararo primo. Oggi lo spagnolo ha presentato delle novità ergonomiche, che però non hanno dato evidentemente i frutti sperati. Queste le affermazioni dell’iberico a motorsport.com: “Se guardiamo alla posizione in cui abbiamo finito, possiamo pensare che i pezzi nuovi non abbiano ...

Johann Zarco MotoGP - GP Catalogna 2019 : “False le notizie circa il mio passaggio in Superbike” : Johann Zarco non ci sta e passa al contrattacco al termine delle prove libere del venerdì della MotoGP del GP di Catalogna: nel corso della scorsa settimana era apparsa una notizia (subito rimossa) sul sito ufficiale della Superbike circa un passaggio del pilota nella prossima annata alla Honda nel campionato delle derivate di serie. Il centauro della KTM, evidentemente seccato da questa notizia, ha parlato anche con il CEO della Dorna Ezpeleta, ...

Marc Marquez MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Ho provato tante gomme - ho una strategia per la gara” : Marc Marquez si è nascosto nelle prove libere del GP Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il leader della classifica generale ha stampato il miglior tempo nella FP1 e poi nella seconda sessione ha deciso di provare gli pneumatici senza attaccare il tempo e chiudendo col 17esimo crono del turno pomeridiano. Lo spagnolo rimane comunque il grande favorito della vigilia per la vittoria ma la concorrenza sarà spietata visto che Andrea Dovizioso ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Avevo una gomma di ghiaccio - situazione diversa rispetto al Mugello” : Danilo Petrucci ha faticato terribilmente durante le prove libere del GP Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il vincitore della gara del Mugello non è riuscito a ingranare a Barcellona ed è rimasto nelle retrovie, non trovando mai un buon passo e palesando una condizione non eccezionale in vista di qualifiche e gara. Il centauro della Ducati dovrà necessariamente migliorarsi nella giornata di domani se vorrà cercare di essere protagonista ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Buon feeling con la moto - abbiamo lavorato bene : siamo nei dieci” : Valentino Rossi può ritenersi soddisfatto al termine delle prove libere del GP Catalogna 2019, tappa del Mondiale motoGP. Il Dottore, reduce dal drammatico fine settimana del Mugello, ha incominciato al meglio la propria avventura a Barcellona: nono posto nella prima sessione e settimo nella seconda, ampiamente in top in ottica accesso diretto al Q2 nelle qualifiche. Il nove volte Campione del Mondo ha tracciato un bilancio ai microfoni di Sky ...

MotoGP - Qualifiche GP Catalogna 2019 : come vederle in tv e streaming su Sky e TV8. Orario e programma : L’ottavo appuntamento del Motomondiale vede i più forti piloti delle due ruote battagliarsi nel GP della Catalogna. Si corre a Montmelò dove l’anno scorso vinse un Jorge Lorenzo che cercherà in tutti i modi di risalire da questo difficilissimo periodo di risultati e feeling con la Honda che non arrivano. Marc Marquez sarà come sempre l’uomo da battere ma la Ducati, con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, ha buone chance di ...

VIDEO GP Catalogna MotoGP 2019 - prove libere : highlights e sintesi. Dovizioso in spolvero - Valentino Rossi in crescita - Marquz si nasconde : Oggi si sono disputate le prove libere del GP Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP. A Barcellona i centauri hanno avuto a disposizione due sessioni da 45 minuti ciascuna per trovare il giusto feeling col tracciato e per mettere a punto la propria moto in vista di qualifiche e gara. Marc Marquez ha timbrato il miglior tempo nella FP1 e poi si è nascosto nel secondo turno dove nel finale è emerso Fabio Quartararo capace di strappare la ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Jorge Lorenzo adotta delle novità - serbatoio nuovo e carena più comoda. Ma nessun miglioramento… : Jorge Lorenzo ha portato in pista delle modifiche sulla sua Honda, si tratta degli accorgimenti che la scuderia ha adottato dopo la visita dello spagnolo presso la sede centrale in Giappone. Il maiorchino non è andato oltre la 17esima posizione nelle prove libere 1 e la tredicesima piazza nella seconda sessione, a dimostrazione che fatica ancora a trovare il feeling con la sua moto. Come riporta it.motorsport.com il già Campione del Mondo ha ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : analisi prove libere. Ducati e Dovizioso convincenti - Valentino Rossi in ripresa : La prima giornata di prove libere in Catalogna è andata in archivio. I riscontri della classe regina nel day-1 iberico hanno premiato Ducati e Yamaha, apparse per motivi diversi a proprio agio sul circuito catalano. Andrea Dovizioso ha concluso al secondo posto, in lizza per il primato lungamente, prima che il colpo di reni di uno strepitoso Fabio Quartararo gli togliesse sul più bello il miglior tempo. Al di là di questo, la GP19 va forte e il ...