Italia-Spagna Under21 in tv | programma | orario | canale e streaming

(Di sabato 15 giugno 2019) Iniziano col botto gli Europei Under 21 di calcio: subito nella prima giornata di gare si scontrano, le due favorite per la vittoria nel Girone A. Si tratta di una sfida che potrebbe rivelarsi già decisiva, dato che il regolamento prevede il passaggio in semifinale delle prime classificate dei tre gironi e della miglior seconda. La partita si giocherà domenica 16 giugno alle ore 21.00 e sarà trasmessa in diretta tv su Raiuno, mentre la direttasarà affidata a RaiPlay. OA Sport come al solito vi assicurerà la diretta live testuale della sfida d’esordio degli azzurrini di Di Biagio, che iniziano anche la rincorsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Di seguito ilcompleto della sfida: Europei Under 21 di calcio – Fase a gironi Domenica 16 giugno ore 21.00Diretta tv su Raiuno Direttasu RaiPlay Diretta live testuale su ...

