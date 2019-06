Xiaomi Mi 9T sta arrivando sullo store ufficiale | intanto l’app regala 5 euro di sconto

La Cina ora minaccia Android : Oppo e Xiaomi testano il sistema operativo di Huawei : La notizia non trova per ora conferme ufficiali. Ma i canali che la stanno spingendo in queste ore, raccontano una cosa abbastanza chiara: il governo cinese vuole mettere pressione agli Stati Uniti mobilitando la sua industria tecnologica di prim’ordine ...

OnePlus 7 e 7 Pro - Xiaomi Mi 9 e lampadine e scooter Xiaomi scontatissimi per la festa di metà anno : Entra nel pieno la mega vendita di metà anno di Gearbest con numerosi sconti, alcuni validi a partire dalle 18:00 italiane.

Xiaomi - OPPO e altri produttori cinesi starebbero testando Hongmeng OS : Assume contorni decisamente intriganti il caso Hongmeng OS, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe in fase di test da parte di numerosi produttori cinesi.

Una tegola su molti smartphone Xiaomi senza più aggiornamenti beta ma anche stabili : Chi ha uno smartphone Xiaomi di segmento intermedio e magari pure non proprio recentissimo deve farsi una ragione del cambiamento in arrivo per il proprio telefono, lato software. Gli aggiornamenti in beta per molti dei dispositivi del brand non saranno più disponibili e pure nel brevissimo tempo. Brutte notizie riguardano anche le versioni stabili. L'annuncio è di quelli ufficiali e riportato anche dalla fonte Phone Radar. A partire dal ...

Quanto costano gli smartphone 5G? Modelli Xiaomi e LG a rate con Vodafone : I primi smartphone 5G sono atterrati effettivamente in Italia. Dopo il lancio della prima rete nostrana ad alta velocità da parte di Vodafone, lo stesso operatore ha cominciato ad includere nel suo listino proprio i dispositivi che supportano la nuova tecnologia. Per il momento sono prenotabili online e nei negozi lo Xiaomi Mi MIX 3 5G e il LG V50 ThinQ 5G, mentre a fine mese sarà disponibile anche il Samsung Galaxy S10 5G. Quanto costano ...

Foto ufficiale Xiaomi Mi Band 4 - features che staccano la Mi Band 3 : Torniamo a parlarvi della Xiaomi Mi Band 4, smartBand che verrà presentata l'11 giugno, e che dovrebbe arrivare quasi subito in Europa, facendo il proprio debutto commerciale nel Vecchio Continente a partire dal 18 del mese. Il portale 'indiashopps.com' ne ha fornito la prima immagine ufficiale, che conferma gran parte delle caratteristiche di cui vi avevamo già parlato in questi giorni. L'accessorio monterà un display OLED a colori, in grado ...

Xiaomi Mi 9 riceve l'attenuazione DC con la nuova MIUI 10 Stabile : La nuova versione di MIUI 10 Stabile per Xiaomi Mi 9 porta l'attenuazione DC per ridurre lo sfarfallio dello schermo nel cambio di luminosità.

Xiaomi Redmi Note 5 e Redmi 6 Pro si aggiornano ad Android 9 Pie con MIUI 10.3 Global Stable : Xiaomi Redmi Note 5 e Redmi 6 Pro stanno ricevendo la MIUI 10.3 Global Stable basata su Android 9 Pie con patch di sicurezza di maggio e Dark Mode.

Xiaomi Mi 3D Cinema Headset porta il cinema direttamente sulla vostra testa : Xiaomi porta il cinema davanti ai vostri occhi con un nuovo visore: scopriamo insieme cosa è il nuovo Xiaomi Mi 3D cinema Headset.

Smartphone Xiaomi e OnePlus in offerta per la Festa della Repubblica : Gearbest celebra la Festa della Repubblica italiana con una serie di promozioni e offerte lampo, alcune delle quali decisamente interessanti.

A questo prezzo non ci sono scuse per non acquistare le Xiaomi Mi Airdots : Le cuffie true wireless Xiaomi Mi Airdots, insieme a Xiaomi WiFi Repeater, sono in offerta su eBay al prezzo più basso di sempre.

Xiaomi sta lavorando all'ottimizzazione degli annunci su MIUI : Xiaomi è al lavoro per ottimizzare la visualizzazione degli annunci pubblicitari su MIUI, anche se non spariranno del tutto.

È Xiaomi il primo telefono 5G acquistabile in Italia : ma conviene comprarlo di già? : Xiaomi Mi Mix 3 5G diventa ufficialmente il primo smartphone 5G a debuttare sul mercato Italiano con l’ingresso sul nostro territorio programmato per il prossimo 23 maggio. Il modello di alte performance, ma caratterizzato da un prezzo piuttosto aggressivo è stato presentato lo scorso febbraio a Barcellona in occasione del Mobile World Congress 2019. Va da sé che per il momento il dispositivo può funzionare soltanto appoggiandosi sulle ...