Pomeriggio 5 | Francesca De Andrè furiosa | “Mila sei patetica!”

Pomeriggio 5 - Mila contro Francesca e Gennaro : "Siete la coppia più brutta di questa estate" (video) : Secondo round (il primo fuori dalla casa del 'Grande Fratello 16') per Mila Suarez e Francesca De Andrè, oggi, a 'Pomeriggio 5'. L'ex fidanzata di Alex Belli ha minacciato, a più riprese, di agire per vie legali contro la nipote del Faber, dopo le pesanti affermazioni durante il reality di Canale 5.prosegui la letturaPomeriggio 5, Mila contro Francesca e Gennaro: "Siete la coppia più brutta di questa estate" (video) pubblicato su Gossipblog.it ...

Pomeriggio 5 - Francesca Cipriani e Valentina Vignali : è scontro totale. Volano parole grosse : Dopo la lite furiosa tra Francesca Cipriani e Valentina Vignali avvenuta al Grande Fratello la Cipriani ha deciso di diffidare la cestista non appena fuori dalla Casa. La ragazza aveva avuto parole poco gentili per lei mentre si trovava ancora nella Casa ma sembrava che le le due si fossero chiarite

Pomeriggio 5 : nuova lite tra Francesca Cipriani e Valentina Vignali : Francesca Cipriani diffida Valentina Vignali: caos a Pomeriggio 5 Non c’è pace tra Francesca Cipriani e Valentina Vignali. Dopo lo scontro di qualche settimana fa al Grande Fratello 16 le due hanno litigato pure a Pomeriggio 5. Il motivo? La diffida che di recente la soubrette ha fatto recapitare alla giocatrice di basket. Rea, a […] L'articolo Pomeriggio 5: nuova lite tra Francesca Cipriani e Valentina Vignali proviene da Gossip e ...

Pomeriggio 5 : nuovo scontro tra Valentina Vignali e Francesca Cipriani : Valentina Vignali contro la Cipriani: botta e risposta al veleno a Pomeriggio Cinque Valentina Vignali, in passato, ha più volte criticato Francesca Cipriani per essersi rifatta il seno ben 7 volte. E questa critica l’ha fatto anche settimane fa nella casa più spiata dagli italiani, facendo andare su tutte le furie quest’ultima. E le due oggi si sono rincontrate a Pomeriggio 5 per confrontarsi su questa faccenda. Confronto davvero ...

Francesca De Andrè - Biagio D'Anelli sull'ex Giorgio a Pomeriggio 5 : «Gli ho messo due paparazzi dietro e l'hanno beccato» : Grande Fratello 16, a Pomeriggio 5 si parla dell'acceso confronto tra Francesca De Andrè e l'ex fidanzato Giorgio Tambellini, che ha ammesso il tradimento. Tra gli opinionisti in...

Manila Gorio e Francesca Giuliano - la trans e la maggiorata litigano e vengono alle mani dopo la diretta di Pomeriggio 5 : “Sei solo una str***a, ora mi dovrai pagare i danni per avermi strappato i capelli“. È l’invettiva lanciata su Instagram dalla trans manila Gorio nei confronti della maggiorata Francesca Giuliano dopo la violenta lite che le due hanno avuto in strada al termine della diretta di Pomeriggio 5. Non si è fatta attendere la risposta, sempre via social: “Hai iniziato tu, io ho le foto dei segni che mi hai lasciato. ...

Francesca De André - parla la sorella a Pomeriggio 5 : “Non approvo!” : Pomeriggio 5, Fabrizia De André su Francesca: “Non ho mai approvato Giorgio” Ieri al Grande Fratello si è assistito a una scena che in molti hanno definito imbarazzante: l’entrata in casa di Giorgio Tambellini ha spiazzato non solo Francesca De André, il cui atteggiamento è cambiato in maniera repentina, che l’ha abbracciato e baciato, ma soprattutto la conduttrice Barbara d’Urso e gli opinionisti Iva Zanicchi e ...

Francesca Fioretti mamma a tempo pieno - Pomeriggio al parco con la figlia Vittoria : Dal Palazzo Topkap, Francesca ha condiviso su Instagram uno scatto che la vede assieme alla piccola, seguito dalla didascalia: 'E … e poi continuerai a guardare il mondo, e ci saremo, sempre'.

Pomeriggio 5 - Francesca Cipriani sorprende : 'Non ricordo da quanto tempo non ho rapporti' : Francesca Cipriani, ospite a Pomeriggio 5, ha stupito tutti mostrandosi come nessuno se la sarebbe mai aspettata. La ragazza si è presentata con un caschetto castano scuro, un décolleté decisamente scollato e un abito leopardato. Un ritorno in tv decisamente sensuale, anche senza più la sua famosa chioma bionda. Pomeriggio 5, la Vignali racconta della sua vita privata e in particolare di quella più intima Il motivo del suo cambio radicale è la ...

