Jessica Biel no vax L' attrice a fianco di Kennedy contro la legge sui vaccini SB 276

TI AMO! Justin Timberlake e il bacio più bello a Jessica Biel : Justin Timberlake , 38 anni e 10 Grammy già vinti, ha ricevuto una laurea ad honorem in musica dal prestigioso Berklee College of Music di Boston. E alla vigilia della cerimonia, il cantante ha festeggiato partecipando con la moglie Jessica Biel al concerto in onore di tutti i laureandi. Il momento più bello ? Quando Justin si è avvicinato all’attrice ed è stato subito bacio , in mezzo alla platea.-- E' una delle coppie più belle di ...

Next : trama - cast e curiosità del film con Nicolas Cage e Jessica Biel : Venerdì 10 maggio, in prima serata su Italia Uno a partire dalle 21.25, va in onda la pellicola d’azione del 2007 Next, in cui Nicolas Cage si trova coinvolto in una drammatica e sincopata lotta contro il tempo. cast di primissimo livello per il film diretto da Lee Tamahori perché vede coinvolte anche le attrici Julianne Moore e Jessica Biel (notoriamente moglie di Justin Timberlake). Next, il trailer Next, la trama Cris Johnson (in arte ...