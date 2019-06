Concerti di Baby K in estate - tutte le nuove date da Ferrara a Otranto : Sono ufficiali i nuovi Concerti di Baby K in estate, quelli annunciati dopo le due anteprime che la rapper ha tenuto per il supporto del suo ultimo album, Icona. Fresca di un singolo estivo con il quale sta affrontando la rotazione radiofonica agguerrita della bella stagione, Claudia Nahum è ora pronta a tornare sul palco a cominciare dalla data del 5 luglio a Ferrara. Per il momento, non sono previste date a pagamento per cui non ci ...

Ferrara - la Lega espugna la città. Ma dietro al trionfo c’è molto di più : Chiamatelo cambiamento. O almeno così si fregiano di battezzare il nuovo corso di Ferrara. Come si sa, la “roccaforte rossa” dell’Emilia è caduta dopo 73 anni di governo di centrosinistra. O meglio, di governo di centrosinistra e Pd. Una distinzione che sta alla base della decrescita infelice dei “dem” nel capoluogo estense. Distanza dalla gente, sottovalutazione delle percezioni di sicurezza, supponenza sono state negli ultimi anni le linee ...

Emilia Romagna - Pd oltre Ferrara : resiste a Lega con giovani e civismo. “Regionali? Servono piedi per terra e alleanza larga” : L’Emilia-Romagna “rossa” regge l’urto dell’ondata leghista e riparte dai ballottaggi per tentare l’impresa di mantenere il governo della Regione alle elezioni in autunno, in un territorio che per la prima volta è contendibile. Sulle Regionali è inevitabile che si allunghi l’ombra della sconfitta di Ferrara, fortino del centrosinistra dal Dopoguerra, e Forlì. Eppure nel complesso il centrosinistra resiste ...

Ballottaggi - i flussi : da Cesena a Ferrara gli elettori M5s preferiscono astenersi. Gli altri confermano (o quasi) il voto : Meno persone alle urne e gli elettori dei 5 stelle (esclusi in quasi tutti i Ballottaggi) che per la maggior parte dei casi scelgono l’astensione. L’analisi dei flussi di voto tra il primo e il secondo turno delle elezioni amministrative mostra innanzitutto il calo della partecipazione che passa dal 68,2 al 52,1%. Secondo l’analisi dell’Istituto Piepoli, “il Ballottaggio è inutile oppure è utile perché ...

Ballottaggi - diretta risultati : Lega vince a Ferrara - Biella e Forlì. Pd a Livorno - Rovigo e Cesena. Campobasso al M5S : Ballottaggi. Livorno e Rovigo tornano a sinistra, il Pd conferma Prato, Reggio Emilia e Cremona ma perde Ferrara, che dopo 69 anni passa ad un sindaco sostenuto da Lega e centrodestra, e...

Comunali - 12 capoluoghi vanno al centrodestra |Al centrosinistra 13 - persi Ferrara e Forli : Il centrodestra conquista storiche roccaforti rosse. Ferrara perla prima volta vira a destra, dopo 69 anni di governo dicentrosinistra. Analoga situazione a Novi Ligure, in Piemonte.Il Pd torna a vincere a Livorno, dopo la parentesi pentastellatadi Filippo Nogarin, mentre il M5S si afferma nell'unicoballottaggio in cui era in corsa, quello di Campobasso.

Risultati comunali 2019 : Livorno torna alla sinistra - Ferrara alla Lega dopo 69 anni - M5S vince a Campobasso : Sono 136 i comuni delle regioni a statuto ordinario dove si è svolto il secondo turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco. «Vittoria straordinaria», commenta il vicepremier Matteo Salvini

Ferrara - bandiera della Lega sopra lo striscione “Verità per Giulio Regeni” dopo la vittoria di Alan Fabbri : Una bandiera della Lega è stata messa sopra lo striscione “Verità per Giulio Regeni” durante i festeggiamenti per la vittoria del sindaco leghista Alan Fabbri a Ferrara. Il primo cittadino ha vinto al ballottaggio ed era sostenuto dalla coalizione di centrodestra: per la prima volta dopo 70 anni la città non sarà amministrata dal centrosinistra. Risultati ballottaggi, Ferrara per la ...

Elezioni amministrative - risultati dei ballottaggi : dopo 69 anni Ferrara sceglie la destra : Si è votato fino alle ore 23 di ieri sera, 9 giugno, per i ballottaggi delle Elezioni amministrative. Sono stati chiamati alle urne 3.648.485 elettori: alcuni risultati hanno destato sorpresa, altri invece si sono rivelati delle conferme. I risultati delle Elezioni per il centrosinistra È stata una domenica di voto per gli abitanti di 136 comuni, tra cui 16 capoluoghi di provincia, nei quali al primo turno nessuno dei candidati aveva superato il ...

Ferrara - Lega festeggia coprendo striscione dedicato a Giulio Regeni : Un modo di festeggiare che ha fatto molto discutere quello scelto da alcuni militanti della Lega a Ferrara. Per la gioia di aver conquistato il comune, hanno appeso la bandiera del loro partito su uno striscione dedicato a Giulio Regeni. A quanto sembra, però, non sarebbe stato solo questa svista ad aver reso movimentata la nottata ferrarese. Ci sarebbero stati altri momenti di tensione tra membri e sostenitori dei partiti contrapposti, sfociati ...

Centrodestra conquista Ferrara M5S trionfa a Campobasso. I dati : Il Centrodestra e in particolare la Lega esultano per il successo a Ferrara: la vittoria del salviniano Alan Fabbri segna un passaggio di consegne dopo 69 anni di sindaci di sinistra. Un dato che il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha definito "straordinario"... Segui su affaritaliani.it

Elezioni comunali Ferrara 2019 : risultati ballottaggio - ecco chi ha vinto : Elezioni comunali Ferrara 2019: risultati ballottaggio, ecco chi ha vinto Con quest’ultima giornata elettorale che ha mandato al voto i cittadini di 136 comuni – di cui 13 capoluoghi di Provincia e 2 capoluoghi di Regione -, si chiude la lunghissima campagna elettorale, che ha avuto il suo apice nella giornata del 26 maggio. In quell’occasione, si votò per le europee, per le regionali in Piemonte e per migliaia di ...

La Lega festeggia a Ferrara coprendo il cartellone per Giulio Regeni : Mentre attendevano l’arrivo di Alan Fabbri, il leghista vincitore del ballottaggio per la poltrona di sindaco di Ferrara, un gruppo di militanti del Carroccio hanno appeso la bandiera della Lega sullo scalone del municipio. Presi dalla foga dell’esultanza, i sostenitori di Fabbri non si sono accorti che stavano coprendo lo striscione dedicato a Giulio Regeni, il ragazzo ucciso nel febbraio 2016 e per il quale la famiglia lotta per ...

Foggia. Incidente a Bologna : morto il rider Mario Ferrara : Tragedia della strada a Bologna in via del Lavoro, all’incrocio con via Vestri. Il motorino di un portapizze, Mario Ferrara