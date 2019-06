Esplosioni su due petroliere nel Golfo dell' Oman e i prezzi del barile salgono

Golfo dell’Oman - Esplosioni su due petroliere : ipotesi di un attacco : Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto. Le imbarcazioni sono in fiamme mentre la quinta flotta della Marina Usa ha prestato soccorso agli equipaggi. Le navi trasportavano etanolo e metanolo verso Taiwan e Singapore

Ponte - Bucci : per demolire le pile 10 e 11 si pensa a due Esplosioni separate| : Secondo quanto riferito dal sindaco, la decisione verrà presa probabilmente a fine settimana: «Ancora in corso di definizione il piano di evacuazione»

Otto Esplosioni sconquassano lo Sri Lanka - oltre duecento i morti : il bilancio però è provvisorio [GALLERY] : Otto esplosioni avvenute nella mattinata di oggi hanno sconquassato lo Sri Lanka, uccidendo oltre duecento persone Il bilancio provvisorio della serie di esplosioni in almeno due chiese e in un hotel in Sri Lanka sarebbe, al momento, di almeno 215 morti e oltre 400 feriti. A riferire questo bilancio provvisorio è la polizia, come riportato dall’emittente News 1st. Le esplosioni sono avvenute durante le celebrazioni pasquali in almeno ...

Pasqua di sangue in Sri Lanka - colpiti hotel e chiese : oltre 200 morti - 35 stranieri | Altre due Esplosioni nella capitale : Almeno sei esplosioni in più città del Paese, compresa la capitale, Colombo. I luoghi colpiti sono frequentati anche da turisti stranieri. Al momento sarebbero più di 400 i feriti, secondo bilanci non ufficiali. Sette persone sono state arrestate

Pasqua di sangue in Sri Lanka - colpiti hotel e chiese : oltre 180 morti - 35 stranieri | Altre due Esplosioni nella capitale : Almeno sei esplosioni in più città del paese, compresa la capitale, Colombo. I luoghi colpiti sono frequentati anche da turisti stranieri. Al momento sarebbero più di 400 i feriti, secondo bilanci non ufficiali. Mentre non è ancora chiaro il numero dei morti, ma superano i 130.

