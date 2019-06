Ciclismo | i tempi di recupero di Chris Froome | quando rientrerà in gara il britannico?

oasport

(Di giovedì 13 giugno 2019)si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico di oltre sei ore in seguito alla rovinosa caduta di ieri che gli ha procurato la frattura del femore e del gomito destro oltre che di alcune costole. Ilè andato a sbattere contro un muro durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato e il suo infortunio è stato davvero molto brutto tanto che è già stato comunicato che salterà il Tour de France e che la sua stagione è finita anzitempo. Il keniano bianco, che avrebbe cercato la quinta vittoria alla Grande Boucle per entrare definitivamente nella storia del, sta già attivamente discutendo con la squadra in merito alle modalità e aidicome è stato annunciato dal Team Ineos tramite un comunicato stampa. Il 34enne ritornerà dunque in bicicletta soltanto nel 2020, il medico che ha effettuato l’operazione ha stimato che ...

IlPaeseSera : ??Il @Coninews ha nominato @ABellutti atleta della #WalkofFame, inserendola nell'elenco dei miti dello sport italian… - Alexandra_Legis : Il Campione d’Italia di #ciclismo rotariano è Enrico #Guida, sportivo per passione e industriale farmaceutico per p… - CentotrentunoC : #Ciclismo #GPLugano | Fabio #Aru brucia i tempi e torna a gareggiare prima del previsto dopo l'operazione all'arter… -