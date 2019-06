ilfoglio

(Di mercoledì 12 giugno 2019) A Los Angeles, come ogni anno dal 1995, l’industria del videogioco si raduna nelle prime settimane di giugno. Quello che era nato come un raduno per nerd e ingegneri, il fu Electronic Entertainment Expo, si è ora trasformato in un appuntamento per capire come si sta muovendo la tecnologia dei videog