Omeopatia | ricercatori italiani fanno ritirare uno studio che conteneva dati manipolati

Omeopatia - ricercatori italiani scoprono dati falsati : rivista di Nature ritira l’articolo che ne sosteneva l’efficacia : I dati erano “falsati”. Per questo motivo un articolo che sosteneva l’efficacia dell’Omeopatia per il controllo del dolore è stato ritirato dalla rivista Scientific Reports, uno dei giornali open access di Nature. Lo studio aveva avuto una notevole diffusione anche fuori dall’ambito scientifico ed era stato ripreso da diverse testate estere e italiane, tra cui Repubblica. La scoperta dell’errore si deve ...