(Di mercoledì 12 giugno 2019) A distanza di dieci mesi dall’epidemia discoppiata in Congo, ènella notte tra martedì e mercoledì undi 5a Kasese in. Il giovane risultato positivo alla malattia era stato ricoverato precedentemente nell’unità di quarantena. A pretenderlo noto è stato un funzionario del ministero della Salute. “Ilrisultato positivo all’ieri a Kasese ènella serata nell’unità di quarantena“, ha spiegato dal Ministero della Salute ugandese. “Come è prassi per i casi di, la raccomandazione è che le vittime vengano seppellite immediatamente e probabilmente il bimbo sarà seppellito oggi“. L'articoloindi 5dell’epidemia proveniente dal Congo sembra essere ilsu Meteo Web.

