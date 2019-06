Brasile | The Intercept pubblica le intercettazioni tra procuratori e ministro Moro

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) Ha sollecitato la procura ad approfondire le indagini, segnalato fonti investigative alla magistratura inquirente e consigliato come far apparire più solide le prove dell’accusa. Peccato però che a giudicare quelle inchieste nate sotto la sua influenza, sarebbe stato, di lì a poco, lui stesso: l’ex giudice federale brasiliano e attualedella Giustizia, Sergio. È questo lo scenario che emerge dall’inchiesta giornalistica del giornale investigativo Theche hato nella tarda serata di domenica una serie di reportage nei quali vengono riportate conversazioni private scambiate tra i magistrati del pool anti-corruzione Lava Jato della procura federale di Curitiba e tra il procuratore capo Deltana Dallagnol e l’allora giudice Sergio. Theha informato di aver ricevuto tutti i documenti dei quali è in possesso – chat Telegram, ...

