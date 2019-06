optimaitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019) Chi ha unodi segmento intermedio e magari pure non proprio recentissimo deve farsi una ragione del cambiamento in arrivo per il proprio telefono, lato software. Gliinperdei dispositivi del brand non saranno più disponibili e pure nel brevissimo tempo. Brutte notizie riguardanole versioni. L'annuncio è di quelli ufficiali e riportatodalla fonte Phone Radar. A partire dal prossimo 5 luglio, dunque fra meno di un mese, ecco che glientry level dell'operatore non riceveranno più alcunadegli. Insomma, sembrerebbero essere chiamati fuori dalla fase sperimentale il Redmi 7 e Redmini 7A, mentre al contrario le linea Redmi Note dovrebbe risultare ancora idonea. Nessun aggiornamentodunque più per i devicepiù economici ma lo stesso trattamento lo riceverannoi telefoni ...

OptiMagazine : Una tegola su molti smartphone #Xiaomi senza più aggiornamenti beta ma anche stabili - infoitinterno : Cartucce da caccia e un coltello sul furgone, nascondevano la cocaina sotto una tegola: arrestati due giovani - amicodiieri2 : quando ha fatto gol di testa sembrava che gli fosse caduta una tegola in testa. Mi fermo qua. #ragazzemondiali -