“Realiti” - insulti a Falcone e Borsellino - minacce a Borrelli. La Rai insorge : «Controlli più efficienti» : Avviata un’istruttoria per chiarire quanto accaduto nella prima puntata della trasmissione: un cantante neomelodico offende i magistrati uccisi dalla mafia e l’altro minaccia un consigliere della Regione Campania. Viale Mazzini: «Parole indegne». Il presidente della Vigilanza Rai Barachini: «Condanna insufficiente, più controllo»

Realiti - la Rai condanna le parole contro Falcone e Borsellino e apre un'inchiesta. Minacce a Borrelli dopo la puntata : La prima puntata di Realiti, il programma condotto da Enrico Lucci e andato in onda su Rai 2, mercoledì scorso, ha provocato un vespaio di polemiche, con qualche inspiegabile giorno di ritardo.A quasi una settimana dagli avvenimenti, infatti, la Rai, tramite un comunicato ufficiale, ha condannato le parole utilizzate da un giovane cantante neomelodico di 19 anni, presente in studio, e rivolte a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ("Queste ...

Offese alla memoria di Falcone e Borsellino - la Rai apre un’inchiesta su “Realiti” di Enrico Lucci : «La Rai ritiene indegne le parole su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino pronunciate da due ospiti della puntata di Realiti, andata in onda su Rai2 in diretta». È quanto si legge in una nota dell’azienda, che annuncia anche di aver «avviato un’istruttoria per ricostruire tutti i passaggi della vicenda». L’intervento riguarda quanto accaduto durante...

La Rai avvierà un’indagine interna sul caso delle minacce ricevute da un consigliere della Regione Campania dopo il programma di Rai 2 “Realiti” : La Rai ha annunciato lunedì che avvierà un’indagine interna sul caso delle minacce ricevute da Francesco Emilio Borrelli, consigliere della Regione Campania eletto con i Verdi, dopo una puntata del programma “Realiti” andata in onda lo scorso 5 giugno. Durante

