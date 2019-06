Esplosione in miniera in Cina | 9 morti e 10 feriti

Zimbabwe : Esplosione in una miniera d’oro illegale - almeno otto minatori morti : L’esplosione di un pozzo in una miniera d’oro illegale a Jumbo, nello Zimbabwe centrale, ha causato la morte di otto minatori. Ma stando alle notizie ci si aspetta che il numero debba salire, infatti sono ancora in corso le operazioni di ricerca. Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto dopo che alcuni minatori hanno fatto esplodere della dinamite in un pozzo, provocando il collasso di un altro pozzo adiacente. Non ...

Esplosione in miniera in Ucraina : almeno 13 morti : Grave incidente nella miniera di Yurivka, nell’est dell’Ucraina: il bilancio delle vittime è salito ad almeno 13 morti, secondo quanto hanno riferito oggi le autorità locali. Altri 4 operai risultano dispersi. Un’Esplosione di metano avrebbe causato il crollo di parte della miniera che si trova a Luhansk, regione controllata dai ribelli separatisti filo-russi in seguito all’avvio di un conflitto con le forze governative ...

Esplosione in miniera in Ucraina : morti e dispersi : Una violenta Esplosione si è verificata oggi in una miniera di carbone, nel villaggio di Yurievka, in una regione separatista dell'Ucraina orientale. L'Esplosione, originata da una fuga di metano,...