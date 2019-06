Nuovo tecnico e cessione del Genoa | è la domenica delle scelte per Preziosi

Calcio : Premio Ceravolo a Barzagli - Nuovo tecnico Juventus? : Premio Ceravolo a Barzagli, nuovo tecnico Juventus?"E' passato poco tempo dall'ultima partita della mia carriera, ho ancora impresse quelle emozioni.

Siviglia - Lopetegui sarà il Nuovo tecnico : manca solo la firma : Un anno fa, di questi tempi, era pronto ad iniziare l’avventura con la Spagna ai Mondiali di Russia. Poi, l’accordo con il Real prima dell’inizio e il clamoroso esonero da parte della federazione. Tanta sfortuna e una scelta “maledetta” per Julian Lopetegui, che pochi mesi dopo ha concluso la sua esperienza coi blancos per scarsi risultati. Adesso, il tecnico spagnolo è vicino alla panchina del Siviglia. I ...

Antonio Conte a Milano - ecco le prime mosse del Nuovo tecnico nerazzurro : Antonio Conte ha cominciato a respirare l’aria di Milano da tecnico dell’Inter ed è stato pizzicato da telecamere e cronisti in pieno centro, a pochi passi dalla sede del club, a passaggio in compagnia del vice d.s. Dario Baccin.L’ultima volta a passaggio per le vie del centro era il 31 gennaio, ultimo giorno del mercato invernale: ufficialmente era a Milano per questione svincolate al calcio, ma quella presenza cominciò ad aprire la ...

Conte Nuovo allenatore dell’Inter : cosa ne sarà di Icardi? Il tecnico nerazzurro svela : “non ho ancora parlato con lui” : Antonio Conte ed il futuro di Mauro Icardi: le parole del nuovo tecnico nerazzurro sull’attaccante argentino E’ Antonio Conte il nuovo allenatore dell’Inter: dopo una stagione di alti e bassi, critiche e polemiche, la società nerazzurra ha deciso di interrompere la collaborazione con Luciano Spalletti e iniziare una nuova… era con l’ex ct azzurro. Conte – AFP/LaPresse Con l’annuncio del nuovo ...

Antonio Conte all’Inter - il video annuncio del Nuovo tecnico : “Perché io? Stessa fame e stesso coraggio. Ora tocca a me” : “Finalmente si ricomincia. Di motivi ne ho tanti, anche troppi. E di sfide davanti a me altrettante, ma non vedo l’ora”. Queste le parole pronunciate da Antonio Conte nel video di presentazione in nerazzurro. E a chi si chiede perché proprio lui, l’ex tecnico bianconero risponde: “Perché proprio io? Perché condividiamo la Stessa ambizione, il coraggio, la fame e la determinazione. Ora tocca a me, ci sono ...

Inter - la Curva Nord scrive al Nuovo tecnico Conte : 'Noi non siamo la Juve' : Dopo l'esonero di Luciano Spalletti, il 31 maggio è arrivata l'ufficializzazione del nuovo tecnico dell'Inter: senza nessuna sorpresa, sarà Antonio Conte il successore del tecnico toscano. Il leccese ha firmato un contratto di tre anni a 9 milioni di euro a stagione, con bonus che potrebbero incrementare il tutto a 12 milioni di euro all'anno. Nello staff ci saranno i più 'fidati' di Conte, dal fratello Gianluca, agli assistenti Stellini e ...

Inter-Conte - è ufficiale : l’ex allenatore della Juve e della Nazionale è il Nuovo tecnico. “Riporterò il club dove merita” : Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. C’è il sigillo dell’ufficialità sulla trattativa che ha portato il tecnico leccese ad essere la prossima guida dei nerazzurri. Ha firmato un contratto triennale per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 9 milioni di euro a stagione. È da lui che il club vuole ripartire per dare la caccia alla Juventus, che di Conte è stata la ‘casa’ da giocatore e soprattutto da ...

Genoa : ci sarebbe un acquirente italiano - per il Nuovo tecnico sono giorni decisivi : La possibile cessione del Genoa continua a tenere banco tra i tifosi rossoblu, scettici sulle buone intenzioni del presidente Preziosi di riscattarsi e pessimisti sul tanto atteso cambio ai vertici. Eppure in queste due ultime settimane sarebbero maturati alcuni contatti per la vendita del club. L'advisor incaricato, Assietta SpA, starebbe verificando con interesse la solidità di un soggetto desideroso di rilanciare le sorti del Genoa. Preziosi ...

Il Nuovo Napoli di Ancelotti : due idee in testa per il tecnico partenopeo - con l’aggiunta di tre innesti : E’ uno dei pochi allenatori confermati in Serie A, l’unico insieme a Gasperini delle squadre d’alta classifica. Di conseguenza, a differenza delle altre che dovranno scegliere il tecnico prima di iniziare a mettere a punto la rosa, il Napoli e Ancelotti sono già avanti, da un pezzo. Dopo un primo anno “di conoscenza”, il tecnico azzurro può cominciare a plasmare la squadra a “sua immagine e ...

L'annuncio del Nuovo tecnico bianconero potrebbe arrivare inizio settimana prossima : Per quanto la gran parte dei riflettori siano indirizzati verso il calcio giocato e quindi verso le finali di Europa League e di Champions League (previste rispettivamente per mercoledì 29 maggio e sabato 1° giugno), la maggior parte dei media sportivi continuano a lanciare importanti indiscrezioni in merito al prossimo tecnico che guiderà la Juventus la prossima stagione. A tal riguardo ci sono pareri contrastanti, con alcuni che sostengono la ...

Juve : il futuro di Pjanic potrebbe dipendere in gran parte dal Nuovo tecnico : Questa stagione si è conclusa per la Juventus con un bilancio positivo perché ha conquistato l’ottavo scudetto consecutivo con un mese d’anticipo, anche se l’amara eliminazione ai quarti di Champions League, avvenuta per mano dell’Ajax, ha lasciato l’amaro in bocca all'ambiente ed è stata la causa principale del divorzio con Massimiliano Allegri. L’esclusione è in parte da attribuire ad alcune pedine, che hanno deluso le aspettative e tra questi ...

Il mercato della Juventus in vista del Nuovo tecnico inizia a scaldarsi : Isco molto vicino : Il grande obiettivo della Juventus era e rimarrà anche per l'anno venturo la conquista della Champions League. Il prossimo allenatore avrà necessariamente questa "inconbenza". Servirà certamente una squadra rafforzata e il cambio di allenatore potrebbe dare una spinta in più. Ma anche altre squadre europee si stanno rafforzando per la conquista del trofeo più prestigioso d'Europa. Il Real Madrid, tra tutte, è pronto al ribaltone. Il tecnico del ...

Pescara - si separano le strade tra il club abruzzese e Pillon : Zauri sarà il Nuovo tecnico : Si separano le strade del Pescara e di Giuseppe Pillon dopo la sconfitta nella gara con il Verona, nel ritorno delle semifinali playoff di serie B. Il tecnico ha salutato i tifosi e la città: “Ringrazio i giocatori che hanno dato tutto. Ringrazio la società che mi ha voluto qui, soprattutto Repetto che mi è stato vicino. In particolare mi dispiace e ringrazio la tifoseria che mi ha sempre fatto sentire la sua vicinanza. Questa è una ...

Juventus - il Nuovo tecnico potrebbe arrivare dalla Premier : Sarri in pole (RUMORS) : Terminata l'era Allegri, la Juventus oggi giocherà l'ultima di campionato con la Sampdoria a Marassi, mentre la società è impegnata nella ricerca del nuovo allenatore. I nomi accostati al club di Agnelli sono molteplici e alcuni come Jürgen Klopp e Josep Guardiola sembrerebbero solo dei sogni, altri come Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino e Maurizio Sarri sarebbero più raggiungibili. I papabili Simone Inzaghi avrebbe rifiutato il rinnovo del ...