Minibot | anche Di Battista contro Tria | “Sono nel contratto Lui a chi risponde?”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019)Alessandro Disi unisce ai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maiola decisione del ministro dell’Economia Giovannidi bocciare i, cioè i Buoni del Tesoro di piccolo taglio proposti dalla Lega per saldare i debiti arretrati della pubblica amministrazione. L’ex deputato del M5s, su Facebook, scrive: “È evidente che le imprese (a cominciare dalle piccole e medie imprese) che vantano crediti con la pubblica amministrazione hanno tutto il diritto di essere pagate in fretta. Io, a meno che il ministro, in pochissimi giorni, non trovi una soluzione alternativa reputo molto intelligente la proposta dei”.chiude: “Non è questione che tratteremo a livello di governo”. Rinaldi: “Basta critiche senza proposte” Oggi ...

StefanoFassina : Anche oggi campagna mediatico-politica contro #MiniBot L’obiettivo degli interessi più forti è sempre lo stesso: T.… - ricpuglisi : Spaventatevi. E anche in fretta. I #minibot servono per l'uscita dell'Italia dall'euro. - HuffPostItalia : Di Maio pronto a discutere anche di minibot: 'Dire 'non si può fare' non è una soluzione' -