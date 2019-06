TuttoSport | Il Boca preme per chiudere Almendra al Napoli

ilnapolista

(Di sabato 8 giugno 2019) Colpo di scena, ora è ilad avere fretta percon il: la reazione di Giuntoli al cambio di rotta Cambia lo scenario della trattativa, secondoilcolperl’affare. il presidente Angelici delche ora vorrebbe mettere fretta per la chiusura di un affare estenuante Ma De Laurentiis frena, come ha sempre detto il presidente, la priorità, in ogni reparto, è prima vendere e poi comprare. Sul calciatore premono anche Porto, Monaco e adesso anche la Juve. Giuntoli avrebbe frenato l’affare dopo le prime offerte rifiutate dal, che consideracedibile per una cifra intorno ai 20-22 milioni Dall’entourage del centrocampista classe 2000 dicono che Angelici voglia privilegiare ile si augurano che non siano stufi di questo tira e molla. Cosa molto probabile, perché il ds Giuntoli pare ...

