Bloomberg:500mln per salvaguardia clima

Il miliardario Michaelha donato 500 milioni di dollari alla lotta contro i cambiamentitici. "Ne dipendono le nostre vite e quelle dei nostri figli",ha detto il filantropo ex sindaco di New York, precisando che i fondi saranno destinati alla chiusura di impianti a carbone, attraverso azioni di lobby, e per sostenere l'elezione di politici che considerano la lotta al cambiamentotico una priorità. Con questi nuovi fondi ha destinato alladel1 miliardo di dollari(Di sabato 8 giugno 2019)