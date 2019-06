(Di venerdì 7 giugno 2019)Diè intervenuto a Radio24, raccontando che ieri, durante l'incontro con Matteo Salvini, "non c'è stata nessuna discussione su ruoli e". Quello di ieri pomeriggio "è stato un buon incontro - ha spiegato il capo politico del Movimento 5 Stelle - perché ci siamo detti che se si valo si fa pere non per vivacchiare".