La richiesta del principe Harry quando alloggia in hotel ti farà innamorare ancor più di

Fortuna Loffredo - rigettata richiesta di archiviazione per la morte del piccolo Antonio. La madre accusata di omicidio : Una lunga serie di elementi hanno spinto il gip di Napoli Pietro Carola a rigettare la richiesta di archiviazione dell’inchiesta sulla morte del piccolo Antonio Giglio, il bambino di 4 anni precipitato dalla finestra dell’abitazione della nonna, al settimo piano dell’isolato C3 del Parco Verde di Caivano, il 28 aprile 2013. Morì poco dopo il ricovero all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli a causa dei gravissimi traumi riportati. Un anno ...

Calciomercato Inter - incontro con il Cagliari per Barella : la richiesta del club rossoblù è altissima : Nel corso di una cena svoltasi ieri sera a Milano, Inter e Cagliari hanno cominciato a parlare di Barella, per il quale i rossoblù chiedono 50 milioni Trovato l’accordo con il giocatore nei giorni scorsi, l’Inter ha iniziato ufficialmente la trattativa con il Cagliari per Nicolò Barella, profilo individuato dal club nerazzurro per rinforzare il proprio centrocampo. LaPresse/Pennacchio Emanuele Nella serata di ieri c’è ...

Ex Ilva - il ministro dell’Ambiente dispone il riesame dell’Autorizzazione ambientale : accolta la richiesta del sindaco di Taranto : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha disposto il riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale dell’ex Ilva di Taranto per “introdurre eventuali condizioni aggiuntive motivate da ragioni sanitarie”. Nel corso dell’audizione in commissione Ambiente alla Camera sullo stabilimento siderurgico oggi gestito da Arcelor Mittal, l’ex generale dei carabinieri ha spiegato che il 27 maggio scorso è stato firmato il decreto che accoglie la richiesta ...

Ancora polemiche sul Jova Beach Party - la richiesta di Legambiente Delta del Po : “Spostate la data a Lido degli Estensi” : Non accennano a placarsi le polemiche sul Jova Beach Party, tour nelle spiagge che Jovanotti avvierà dal 6 luglio a Lignano Sabbiadoro e che continuerà fino alla fine del mese di agosto. Dopo lo spostamento della data prevista a Ladispoli, presso Torre Flavia, per dirottarla al Lido degli Estensi di Cerveteri, sembrava che si fossero risolti i problemi di natura ambientale che hanno comportato anche lo spostamento della data di Fermo, e ...

Roland Garros : Genie Bouchard e la singolare richiesta agli organizzatori dello Slam : Roland Garros, Genie Bouchard ha riscontrato un piccolo ‘problema’ all’interno degli spogliatoi: ecco di cosa si tratta Genie Bouchard si appresta a partecipare al Roland Garros, secondo Slam della stagione tennistica. La bella Genie ha però un problema, che ha tentato di risolvere con un messaggio diretto agli organizzatori del torneo. Si tratta della presenza di cornetti all’interno dello spogliatoio, ...

Roberto Formigoni - la pesantissima richiesta della Corte dei Conti : risarcimento milionario - rovinato? : La Corte dei Conti ha chiesto 60 milioni di euro di risarcimento per il "danno erariale" all'ex governatore Roberto Formigoni, per la Fondazione Maugeri e per altri imputati nel procedimento sulla vicenda dei finanziamenti erogati dalla Regione Lombardia alla Maugeri, fino all'anno 2011. Leggi anche

Cesare Battisti - respinta la richiesta della difesa : ergastolo confermato per l'ex terrorista : La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la pena definitiva dell'ergastolo per Cesare Battisti, l'ex militante dei Pac condannato per quattro omicidi e arrestato dopo una lunga latitanza lo scorso gennaio in Bolivia. La Corte ha stabilito anche che la pena nel suo caso non è ostativa alla richiesta di benefici.Continua a leggere

Un giudice ha confermato la richiesta di una commissione della Camera di ottenere i documenti finanziari di Donald Trump : Un giudice distrettuale degli Stati Uniti ha confermato la richiesta fatta dalla commissione della Camera per la Vigilanza e le Riforme di ottenere i documenti finanziari del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla sua società di revisione contabile, Mazars USA. I

Gangio torna in Senegal : respinta la richiesta di asilo - l’addio della squadra di basket : «Lo abbiamo saputo solo ieri. Gangio il nostro giocatore della squadra seniores UISP della Polisportiva Avigliana basket ha dovuto lasciare l’Italia perché considerato irregolare sul territorio nazionale». È una constatazione velata di tristezza quella di dirigenti, allenatori e compagni del ragazzo che per la seconda volta si è visto rifiutare la richiesta di asilo per il ragazzo che viene dal Senegal, che ha 26 anni, si chiama Diop Ngange, ma ...

Matteo Salvini - indagine della Corte dei Corti sui voli di Stato su "richiesta" di Repubblica : Non solo il caso Armando Siri. Non soltanto gli arresti nella "Tangentopolina" del Nord. Ora ci si mette anche Repubblica, che arma la Corte dei Conti. In seguito a un articolo pubblicato dal quotidiano, infatti, i magistrati contabili hanno aperto un "fascicolo esplorativo" sui voli di Stato usati

Maltempo Puglia : al via l’istruttoria per la richiesta dello stato di calamità : L’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, rende noto che e’ stata avviata l’attivita’ istruttoria da parte degli Uffici regionali per verificare i danni riportati alle imprese agricole e agroalimentari ricadenti nei territori colpiti dai recenti eventi calamitosi di aprile e maggio. A valle degli approfondimenti ad oggi in corso, la Regione Puglia provvedera’, ai sensi del ...

Le notizie del giorno – La richiesta del Milan alla Lega - Cillessen alla Juve - i verdetti di Serie B : notizie DEL giorno LA richiesta DEL Milan alla Lega – Il Milan ha fatto richiesta formale alla Lega Calcio per spostare la partita contro il Frosinone al fine di giocarla in contemporanea con Juventus-Atalanta. La gara è in programma domenica 19 maggio alle ore 18. Ieri (APPROFONDIMENTO) Cillessen alla Juve – La Juventus dovrebbe avere un nuovo portiere nella prossima stagione, Perin infatti potrebbe cambiare aria per giocare ...

Corruzione : Montante - '14 anni? Più della richiesta del pm...' : Caltanissetta, 10 mag. (AdnKronos) - "Sono stato condannato a 14 anni? Più della richiesta fatta dalla Procura...". Così, Antonello Montante ha reagito, al telefono con uno dei suoi legali, l'avvocato Giuseppe Panepinto, alla sentenza del Gup di Caltanissetta che lo ha condannato a 14 anni di carcer

Popolare di Bari - sì a richiesta di risarcimento a Bruxelles per il caso Tercas dopo la sentenza della Corte Ue : Il cda della Banca Popolare di Bari ha deciso all’unanimità di fare richiesta di risarcimento danni alla Commissione europea per la vicenda Tercas, dopo che il Tribunale dell’Unione ha annullato la decisione di Bruxelles che vietava l’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi a sostegno dell’istituto di credito pugliese. Divieto che obbligò poi alla costituzione dello schema volontario dello stesso Fitd. Nel 2013 la Popolare di ...