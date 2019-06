laragnatelanews

(Di giovedì 6 giugno 2019) Per un’estate all’insegna del benessere, ecco le nuovea base di succo e polpa dide L’Istituto Erboristico L’Angelica: prodotte interamente in Italia e nel nuovo formato bottiglia! L’Istituto Erboristico L’Angelica rinnova la gamma di Health Drink Vitermine con30%, gustose ea base di succo e polpa di, dalle naturali proprietàed emollienti. Quattro nuove referenze ricche di preziosi ingredienti funzionali, e due delle quali vedono l’aggiunta di speciali superfood:, dalle proprietà antiossidanti; Zene Limone, con effetto “ventre piatto”. NelleVitermine Health Drink de l’Istituto Erboristico L’Angelica è presente un alto contenuto di, ben il 30%,ottenuta selezionando accuratamente le foglie e spremendole delicatamente al fine di ...

MaurizioMurgia : Bevande con Aloe vera, dissetanti e depurative [Aloe Zero - Melograno e Carota Nera - Zenzero e Limone]… - laragnatelanews : Bevande con Aloe vera, dissetanti e depurative [Aloe Zero – Melograno e Carota Nera – Zenzero e Limone]… - evyna : Bevande con Aloe vera, dissetanti e depurative [Aloe Zero – Melograno e Carota Nera – Zenzero e Limone]… -