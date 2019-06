Motori – Volvo e Poc insieme per la sicurezza dei ciclisti GALLERY

Motori – Volvo inizia nuovo progetto per migliorare la sicurezza stradale di tutta Europa [GALLERY] : Volvo entra a far parte di un innovativo progetto pilota pan-europeo per la condivisione dei dati sulla sicurezza stradale Volvo Cars unisce le forze a quelle di altre Case automobilistiche, società di servizi e governi nazionali nell’ambito di un innovativo progetto pilota pan-europeo per la condivisone dei dati sulla sicurezza del traffico generati dalle automobili e dall’infrastruttura stradale, allo scopo di rendere le strade ...

Motori-Volvo : maxi accordo con LG per la fabbricazione delle batterie litio per tutte le sue auto : Volvo ha comunicato di aver concluso un accordo con CATL e LG per la fornitura di batterie agli ioni di litio per le vetture del gruppo Come ormai noto ai molti, l’elettrico è il futuro della mobilità più prossima, tutti i più grossi costruttori di auto stanno puntando sulla mobilità a zero emissioni. Volvo Car Group che da sempre è all’avanguardia nel settore automotive, ha comunicato di aver concluso un accordo con CATL e ...