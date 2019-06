Bullismo in chat | Noi ti odiamo Indagati i sette aguzzini di 12 anni

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Diana Alfieri Hanno preso di mira la compagna disabile, che si è ammalata Per mesi hanno bullizzato una loro compagna di classe di 12insultandola su un gruppo whatsapp dal nome esplicito: «Noi ti». Per questoragazzini tra i 12 e i 14sono stati segnalati alla Procura dei Minorenni di Bologna con le accuse di violenza privata continuata, minacce e diffamazione. I giovani non sono imputabili per ragioni anagrafiche. A raccontare tutto è stata la stessa vittima della persecuzione, afflitta da una malattia invalidante, che, esasperata e angosciata, ha deciso di raccontare tutto ai genitori e per un periodo si è anche rifiutata di andare a scuola sviluppando sintomi fisici di somatizzazione per le offese subite sulladi gruppo di Whatsapp in cui era stata inserita e vedendo deteriorare ulteriormente la sua salute. I genitori si sono rivolti alla ...

