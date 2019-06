Brindisi | sindaco di San Pietro Vernotico ai domiciliari | a breve l' interrogatorio

Blastingnews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) La piccola cittadina di San, nelno, è stata travolta da uno tsunami giudiziario senza precedenti, in quanto, come ben si sa, nella mattina di martedì 4 giugno i militari della Guardia di Finanza di, in collaborazione con la tenenza locale, hanno tratto in regime di arrestil'attuale primo cittadino, Pasquale Rizzo, insieme al precedessore, Maurizio Renna. Con loro è finito in manette anche Luigi Conte, presidente del cda della società Fiscalità Locale S.r.l. la quale aveva sede nello stesso borgono. La stessa ditta, che si occupava di riscossione dei tributi, fu dichiarata fallita dal Tribunale diil 13 aprile del 2017: secondo quanto fanno sapere dalla Procurana, che ha coordinato le indagini, il quadro che sta emergendo è piuttosto inquietante. Nel frattempo la Prefettura ha sospeso Rizzo, il quale è stato ...

