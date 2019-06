Tutti i 42 giochi di SEGA Mega Drive Mini | la lista ufficiale prima dell’uscita

optimaitalia

(Di martedì 4 giugno 2019) È praticamente tutto pronto per l'uscita di. Certo,i videogiocatori potranno godersi tutte le bellezze poligonali dell'E3 2019, la fiera di videogame più importante dell'anno al via l'11 giugno in quel di Los Angeles. Per mettere le mani sulla riedizione inatura della celebre console a 16-bit della casa di Sonic bisognerà poi attendere fino al 19 settembre, quando la macchina dal deciso sapore nostalgico sarà acquistabile al prezzo consigliato di 79,99 euro. Per prepararci al debutto nei negozi, "mamma"ha allora annunciato gli ultimi dueche vanno ad unirsi alladi titoli pre-installati su. Si tratta nello specifico di Tetris, puzzle game che non ha di certo bisogno di presentazioni - essendo il più famoso e più venduto al mondo -, e di Darius, straordinario sparatutto arcade a scorrimento pubblicato da Taito ...

