The Voice Of Italy | i vincitori di tutte le edizioni

cubemagazine

(Di martedì 4 giugno 2019) Ecco chi sono idiledi TheOfe quello che hanno fatto dopo il talent di Rai 2. SCOPRI TUTTO SU #THETheOf: prima edizione Elhaida Dani TheOfarriva per la prima volta su Rai 2 dal 7 marzo al 30 maggio 2013. Le 13 puntate del talent sono stati presentati da Fabio Troiano e Carolina Di Domenico mentre i coach della primaerano Piero Pelù, Raffaella Carrà, Riccardo Cocciante e Noemi. A trionfare è stata Elhaida Dani, cantante di origini albanesi del Team Cocciante. Dopo la vittoria, la cantante ha pubblicato il singolo When Love Calls Your Name scritto per lei dal suo coach Riccardo Cocciante insieme a Roxanne Seeman. Inoltre ha pubblicato l’EP omonimo Elhaida Dani per la Universal Music, contenente anche il brano Baciami E Basta il cui autore è Francesco “Kekko” Silvestre dei Modà. ...

THEVOICE_ITALY : I giochi sono fatti e i 4 Team vanno dritti alle semifinali di #TVOI: i KNOCK OUT! Siamo elettrizzati anche perché… - THEVOICE_ITALY : .@elettralambo ha deciso: MIRIAM AYABA È LA PRIMA FINALISTA DI THE VOICE OF ITALY 2019. #TVOI #TEAMELETTRA - THEVOICE_ITALY : Su @RaiDue e @RaiRadio2 iniziano ORA i Knockout di #TVOI! Due round a eliminazione diretta per ogni categoria per… -