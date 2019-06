Telefonata Di Maio-Salvini | prove di tregua

blogo

(Di martedì 4 giugno 2019) Unacordiale. I due vicepremier in rotta di collisione provano a virare verso acque più calme. Luigi Die Matteosi sono sentiti al telefono tra ieri sera e stamattina. Una conversazione "lunga e cordiale" per un "clima positivo" fanno sapere fonti M5s. Conte, ultimatum a Lega e M5S: 'Ditemi se volete continuare o mi dimetto' Disono chiamati a decidere se vogliono proseguire con il contratto di governo o pensano già a nuove elezioni Dopo che il braccio destro diGiancarlo Giorgetti, sottosegretario a Palazzo Chigi, aveva annunciato una crisi ormai "atomica", a un passo dal deflagrare, e le opposizioni avevano invitato la maggioranza a non bloccare più il paese, Diprovano a ricucire.Una caduta del governo al momento non sembra sia conveniente per ...

petergomezblog : Cantieri, “c’è l’accordo tra M5s e Lega”. Il disgelo dopo telefonata Di Maio-Salvini. Conte: “Il dialogo è buona pr… - MediasetTgcom24 : Governo, telefonata tra Di Maio e Salvini: 'Clima positivo' #governo - LaStampa : Telefonata “cordiale e positiva” tra Salvini e Di Maio, parte il disgelo -