Nasce Feeling Felt | brand interamente Made in Italy che produce accessori riciclati e

(Di martedì 4 giugno 2019) Per fare uno zaino ci vogliono dieci bottiglie di plastica, per la custodia di un laptop ne bastano sette. Sono i numeri della linea didi design e moda ecosostenibile che declina in chiave moderna l’eccellenza della manifattura italiana utilizzando materiali innovativi a basso impatto ambientale,e riciclabili. «è unche parla di empatia e connessione con i consumatori e con il pianeta», dicono le fondatrici. Dopo un anno di sperimentazioni e ricerche, la startup innovativa che fa parte di Speed MI Up, l’incubatore di Università Bocconi e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi con il supporto del Comune di Milano, ha lanciato la prima linea urban. È costituita da zaini, custodie per computer e portachiavi in cinque varianti colore che rappresentano alcuni animali a rischio di estinzione per l’inquinamento da ...