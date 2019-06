Con l' auto giù dalla scalinata | al volante un manager del Nord | «Avevo fretta»

SContro auto moto - lo chef Davide Biuso muore in un incidente a Taormina : La vittima dello schianto è Davide Biuso, un trentatreenne originario di Mascali e chef in un ristorante del centro storico di Taormina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vettura stava svoltando e il centauro che era dietro non ha fatto in tempo a frenare. L'impatto è stato così violento da sbalzarlo a diversi metri di distanza sull'asfalto.Continua a leggere

La SiliCon Valley nel mirino delle autorità americane - affondano Google e Facebook : La Silicon Valley nel mirino delle autorita' americane. Gli Stati Uniti alzano il tiro sui giganti dell'hi-tech e si preparano ad avviare una raffica di indagini contro Google, Amazon, Apple e Facebook. L'effetto delle indiscrezioni e' immediato: i tecnologici crollano ai minimi degli ultimi cinque mesi e affondano Wall Street, facendo scivolare il Nasdaq in correzione. Sotto la scure dei timori antitrust Google chiude a Wall Street in calo del ...

Magistrati indagati - verso il plenum del Csm. Ermini al Quirinale. Autosospesi due Consiglieri che inContrarono Lotti e Ferri : L’inchiesta sul pm Luca Palamara e il consigliere del Csm Luigi Spina, indagati a Perugia rispettivamente per corruzione e favoreggiamento, porta all’autosospensione di due membri del Consiglio superiore di magistratura. Lunedì sera, a poche ore dal plenum che si riunirà in giornata, i consiglieri Antonio Lepre e Corrado Cartoni, entrambi di Magistratura Indipendente, hanno comunicato il passo indietro “in attesa che sia fatta ...

Magistrati indagati - si autosospendono due membri del Csm che parteciparono a inContri Con Luca Lotti. Oggi il plenum : L’inchiesta sul pm Luca Palamara e il consigliere del Csm Luigi Spina, indagati a Perugia rispettivamente per corruzione e favoreggiamento, porta all’autosospensione di due membri del Consiglio superiore di magistratura. Lunedì sera, a poche ore dal plenum che si riunirà in giornata, i consiglieri Antonio Lepre e Corrado Cartoni, entrambi di Magistratura Indipendente, hanno comunicato il passo indietro “in attesa che sia fatta ...

L’auto per fare quello che ti pare? La bravata in pieno giorno : giù dalla scalinata di villa Borghese Con la Panda : Immagini girate da un cittadino che mostrano una Fiat Panda che scende giù per la scalinata di Valle Giulia a villa Borghese, a Roma. L’autore della bravata è stato rintracciato dagli agenti del Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. Il Gruppo, ricevuta una segnalazione di un’auto che era stata vista scendere dai gradini della scalinata “Bruno Zevi”, ha avviato le verifiche per accertare i fatti e ...

Roma - fermato l'automobilista che è sceso Con la macchina sulla scalinata di Valle Giulia : È stato rintracciato l'automobilista che al volante della sua Panda è sceso con l'auto lungo la scalinata "Bruno Zevi" a Villa Borghese. Dopo aver acquisito le...

Incidente della nave a Venezia - il Ministero Convoca il presidente dell'Autorità portuale : Il presidente dell'Autorità portuale è stato convocato a Roma con urgenza dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. La decisione è stata presa a seguito dell'Incidente nautico avvenuto nel Canale della Giudecca di Venezia, dove una nave da crociera è andata a sbattere contro un battello carico di passeggeri. Mentre le indagini delle forze dell'ordine proseguono, le polemiche non si placano. Tantissimi sono i cittadini Veneziani che ...

Giorgia Meloni - Rampelli e "l'avviso di auto-sfratto" di Conte. Delrio : "Ora è aperta la crisi di governo" : "Un avviso di auto-sfratto". Dal partito di Giorgia Meloni parte il cannoneggiamento su Giuseppe Conte, subito dopo la conferenza stampa in cui ha lanciato un "aut aut" a Lega e M5s. "In linea di massima - ironizza Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera -, pur no

Concessioni autostradali - Danilo Toninelli : Con noi del M5S al governo questo schifo sta cambiando : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, torna sulla questione delle Concessioni autostradali. Dopo il crollo del ponte Morandi, il Movimento 5 Stelle aveva fortemente criticato il gruppo Atlantia, della famiglia Benetton, promettendo multe da svariati milioni e una revoca immediata. Ora afferma di proseguire in quella direzione nello Sblocca cantieri, ma nel frattempo il gruppo mantiene la concessione fino al 2038 e tratta per il ...

Toyota - Con Eni per diffondere l'auto a idrogeno : La Toyota ed Eni hanno stretto una collaborazione per accelerare la diffusione della mobilità a idrogeno in Italia. La partnership prevede la fornitura di una flotta di Mirai da parte del costruttore giapponese, mentre il colosso energetico aprirà una stazione di rifornimento nella nuova struttura polifunzionale che sorgerà nel milanese.Dalla benzina allelettricità. Ad oggi, in Italia, la presenza di auto a idrogeno è praticamente impalpabile, e ...

Incidente sulla Sp 18 a Santa Croce Camerina : sContro tra 2 auto : Incidente stradale sulla Sp 18 a Santa Croce Camerina nei pressi dell’uscita Per Vittoria. Lo scontro fronte laterale tra una Bmw e una Nissan Micra

"T3 Automotive" - un evento di open innovation Con il Centro di Ricerche Fiat : "T3 automotive" lancia "T3 Challenge", iniziativa di open innovation nell'ambito delle attività del servizio di...

Incidente nave Venezia - il presidente dell'Autorità portuale Convocato d'urgenza a Roma. Feriti in Condizioni stabili : Il giorno dopo l'Incidente della nave da crociera a Venezia, scatta l'inchiesta per accertare eventuali responsablità. Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del...

Cosenza - Matteo travolto Con l’auto da un ubriaco è in coma a 17 anni. Ultimo : “Verrò da te” : travolto da un'auto guidata da un pluripregiudicato, che era anche ubriaco al momento dell'incidente. Dal 26 maggio scorso, Matteo a 17 anni è in coma: era a bordo del suo scooter, sui cui viaggiava insieme ad un amico, quando si è scontrato con la vettura sul lungomare di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine, intervenute sul posto, la macchina avrebbe azzardato un ...