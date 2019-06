BORSA ITALIANA OGGI Chiusura a +1 | 69% | Prysmian a +6 | 05% | 4 giugno 2019

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di raggiungere quota 20.000 - 4 giugno 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari cerca di avvicinarsi ai 20.000 punti. Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0 - 28% - Diasorin a +4 - 1% - 3 giugno 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale bene Eni e Diasorin . Male invece Juventus e Fineco

BORSA ITALIANA OGGI/ Fca a -1 - 4% - Diasorin a +1 - 7% - 3 giugno 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rosso. Sul listino principale bene Diasorin . Male invece Fca, Juventus e Fineco

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 7% - Fca a -4 - 76% - 31 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rosso. Sul listino principale sale Juventus. Male invece Fca, Prysmian e Tenaris

BORSA ITALIANA oggi/ Tenaris a -4 - 2% - Fca a -5% - 31 maggio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rosso. Sul listino principale sale Juventus. Male invece Fca, Prysmian e Tenaris

BORSA ITALIANA OGGI/ Fca a -5 - 2% - Juventus a +2 - 5% - 31 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rosso. Sul listino principale sale Juventus . Male invece Fca, Prysmian e Tenaris

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 26% - Leonardo a +3 - 82% - 30 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rosso. Sul listino principale bene Leonardo e Buzzi. Male invece Enel e Ferragamo

BORSA ITALIANA OGGI/ Leonardo a +3 - 1% - Ferragamo a -2 - 5% - 30 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in lieve rialzo. Sul listino principale bene Leonardo e Unipol. Male invece Ferragamo

BORSA ITALIANA oggi/ Terna a -2 - 9% - Unicredit a +1 - 1% - 29 maggio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rosso. Sul listino principale bene Unicredit e Banco Bpm. Male invece Tenaris e Terna

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende molti dati - 29 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI sono in arrivo molti dati economici, anche dagli Stati Uniti, oltre che dall'Europa

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 5% - Telecom Italia a +2 - 04% - 28 maggio 2019 - : BORSA Italia NA news. Piazza Affari chiude in rosso. Sul listino principale bene Telecom Italia , male invece Fineco e Leonardo

BORSA ITALIANA OGGI/ Fineco a -3 - 7% - Unicredit a -2 - 5% - 28 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rosso. Sul listino principale in calo i bancari, in particolare Fineco e Unicredit