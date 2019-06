Bimba di 5 anni ritrovata morta in un bosco Emerge la terribile ipotesi

Noa Pothoven - eutanasia a 17 anni/ Stuprata da Bimba : "non ho mai vissuto davvero" : eutanasia a 17 anni, la storia Noa morta perché 'non ho mai vissuto per davvero'. Depressa dopo esser stata Stuprata da bambina: il dramma della libertà

Milano - Bimba di quattro anni picchiata dai genitori : la chiamavano anche 'scimmia' : L'ennesima storia di violenze ai danni di una piccola bambina arriva questa volta da Milano, dove nella giornata di ieri la Polizia Locale ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due cittadini egiziani, marito e moglie, che sono accusati di aver usato violenza sulla loro figlioletta. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che le violenze, almeno così sospetta chi indaga, andassero avanti da diverso ...

È stato lo zio! Bimba di 5 anni scomparsa è trovata morta in un bosco dopo giorni di ricerche : Uccisa e sepolta in un bosco dallo zio: è morta così la piccola Lizzy Shelley, Bimba di soli 5 anni di Logan, contea dello Utah, negli Stati Uniti, la cui storia ha tenuto col fiato sospeso tutto il Paese per giorni. La bambina era scomparsa dalla sua casa il 25 maggio scorso. Subito i genitori ne hanno denunciato la sparizione e sono cominciate le ricerche per ritrovarla. Ma i sospetti degli inquirenti sono finiti immediatamente su Alexander ...

Tenta di rapire Bimba di 9 anni ad Albano per violentarla. La nonna urla e la folla blocca il 40enne : Ubriaco ha puntato una bambina di 9 anni in bicicletta, l'ha strattonata e fatta cadere, le si è buttato sopra bloccandola fino a che le urla della nonna l'hanno distratto ed è...

Bimba di otto anni abusata dal nonno : le violenze in casa mentre faceva i compiti : A far scoprire tutto sono state le maestre, insospettite dal comportamento della bambina. Il nonno è stato arrestato

Bimba di 2 anni investita da motocarro : 22.05 E' morta mentre stava giocando con dei bimbi: avrebbe improvvisamente attraversato la strada ed è stata investita da un motocarro. La vittima è una bambina di due anni di origini marocchine. E' successo a Crevacuore (Biella). Il guidatore del mezzo che stava sopraggiungendo ha tentato di evitarla,ma si è ribaltato e l'ha travolta. La Bimba è deceduta all'arrivo in ospedale, a Borgosesia (Vercelli). Le sue condizioni sono apparse subito ...

Bimba di 3 anni ha dolori al pancino - la mamma scopre dai disegni che il papà l'ha violentata : Avrebbe costretto la figlia, quando lei frequentava ancora la scuola materna, a rapporti sessuali anche completi. E per questo, ora, il papà, originario di Taurisano, in provincia di Lecce,...

Bimba di tre anni cade nella piscina vuota e muore a Eboli : Tragedia ad Eboli questa sera dove una Bimba è caduta in una piscina vuota ed è deceduta. La Bimba ha perso la vita qualche istante dopo essere caduta nella vasca rimasta...

Tenta di violentare l’autista donna su un bus - Bimba di 10 anni chiama il 113 : Ha Tentato di violentare l’autista donna di un autobus, ma è stato messo in fuga dall’intervento di un pensionato: poi, l’allarme dato da una bambina di 10 anni, che ha chiamato il 113 con il telefono della nonna, ha consentito alla polizia di rintracciare e arrestare l’uomo, un nigeriano di 31 anni, irregolare in Italia. Il fatto è accaduto a Vice...