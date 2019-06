Concorso docenti | Pittoni | ' Abilitazione accessibile a tutti gli aspiranti'

Concorso scuola e Pas - proposta ufficiale dei sindacati : accesso anche ai docenti di ruolo : Nel 2019 ci sarà una doppia possibilità, per i docenti e gli aspiranti tali, di stabilizzare la propria posizione all’interno del mondo scolastico. In primis sarà avviato il Pas (percorso abilitativo speciale) per i docenti con 36 mesi di servizio alle spalle che potranno accedere al ruolo, dopo aver superato l’anno di prova presso un istituto scolastico. Molto probabilmente, come dichiarato oggi dal senatore Pittoni, il primo scaglione di ...

Concorso scuola - al via il Pas : subito la cattedra ai docenti con più titoli e servizio : Nei giorni scorsi il Ministro dell’Istruzione e della Ricerca, Marco Bussetti, ha accettato la proposta dei sindacati di attivare il percorso abilitativo speciale per i docenti (PAS). Sicuramente si tratta di un passo importante da parte del Miur che, in questo modo, dimostra di avere l’intenzione di contrastare il problema del precariato all’interno del mondo scolastico. Infatti tantissimi docenti con esperienza pluriennale di insegnamento ...

Concorso Miur : si attende il bando per l'assunzione di 48.536 docenti : Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha in programma un Concorso funzionale all'assunzione di 48.536 docenti di scuola secondaria. Si tratta di uno dei bandi più attesi dell'anno 2019 e secondo le dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell'Istruzione, Bussetti, il bando di Concorso dovrebbe essere pubblicato entro il mese di luglio. Come già anticipato, il Concorso mira alla selezione di 48.536 insegnanti, dei quali ...

Concorso ordinario Infanzia e Primaria : i programmi concorsuali per i docenti d’Infanzia : Lo scorso 7 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 il decreto contenente le indicazioni ufficiali sul Concorso ordinario Infanzia e Primaria e i relativi allegati. In particolare, l’allegato A è interamente dedicato ai programmi concorsuali per la scuola dell’Infanzia, per la Primaria e per il Sostegno. Vediamo assieme le conoscenze e le competenze richieste per l’accesso al ruolo di docente nei ...

Bando di Concorso per docenti d’Infanzia - con scadenza giugno 2019 : Il comune di Forlì ha pubblicato un Bando di concorso per la selezione pubblica di docenti della scuola d’Infanzia (scuola materna), categoria C1. Nel Bando è possibile consultare i requisiti richiesti per partecipare e scaricare la domanda da presentare. Bando docenti scuola d’Infanzia La copia integrale del Bando e la domanda possono essere consultati e scaricati dal sito ufficiale www.comune.forli.fc.it – sezione: Bandi & ...

Scuola - precariato ultime notizie : pressing per PAS e Concorso docenti con 36 mesi : Non si è parlato solo di contratto nell’incontro tenutosi lunedì scorso al Miur tra il governo e i sindacati, ma anche di reclutamento: in una nota congiunta, le sigle sindacali che hanno sottoscritto l’intesa dello scorso 24 aprile hanno sottolineato come si è parlato anche dei molti precari della Scuola con più di 3 anni di servizio, compresi i facenti funzione di DSGA. Pas e concorso docenti con 36 mesi di servizio: il Miur prende ...

Concorso docenti e Pas - la proposta dei sindacati : 25mila in cattedra da settembre : L’incontro che i vertici del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca hanno avuto con i sindacati della scuola, nella scorsa settimana, sembra essere stato molto proficuo. Infatti ha dato voce a migliaia di docenti precari che da tempo richiedeno una soluzione efficace per risolvere il problema del precariato. In particolare i sindacati hanno proposto un percorso abilitativo che porterebbe poi i docenti a usufruire del tanto desiderato Pas. In ...

Concorso docenti : il Miur sta valutando la richiesta su Pas e scelta doppia per la regione : Nei giorni scorsi si è tenuto il tanto atteso incontro tra i sindacati e il Ministero dell’Istruzione per discutere sulla situazione dei precari storici della scuola. Infatti tantissimi docenti, con esperienza pluriennale nella scuola, sono in attesa da tempo di percorsi facilitati utili all’immissione in ruolo. Si ricorda che dal 2016 non è stato più possibile per gli insegnanti abilitarsi con il percorso TFA, né partecipare ad alcun Concorso a ...

Concorso docenti - 36mila insegnanti precari non stabilizzati : parte la protesta : L'emergenza precari nel mondo della scuola si può dire tutt'altro che scongiurata. Col termine dell'anno scolastico 2018/2019, in cui istituzioni scolastiche italiane hanno visto dietro la cattedra migliaia di precari, si prospetta già una situazione analoga per il prossimo settembre. Saranno ancora tantissimi, infatti, i docenti a tempo determinato chiamati a riempire cattedre scoperte, alla luce anche dei pensionamenti e delle mancate ...

Concorso docenti scuola secondaria : ecco dove e come conseguire i 24 cfu : La legge di bilancio ha modificato il Concorso docenti operando una distinzione tra chi detiene un servizio di almeno 36 mesi e chi invece può vantare soltanto qualche mese di supplenza o soltanto la laurea. Il Ministero ha già inoltrato la richiesta al MEF per ottenere l’autorizzazione al numero dei posti da mettere a bando. In un altro nostro articolo avevamo specificato quali sono i requisiti necessari per i neolaureati. I ...

Concorso docenti di scuola secondaria rivolto ai neolaureati : Sta per partire il Concorso ordinario rivolto ai docenti di scuola secondaria del I e II grado rivolto ai soggetti che vogliono lavorare nella scuola a tempo indeterminato. neolaureati e supplenti alle prime esperienze avranno dunque la loro opportunità per essere assunti dal Miur in pianta stabile. Il MEF ha già ricevuto la richiesta per poter mettere a bando 48.536 posti, di cui 8.491 sul sostegno. Molti di questi saranno riservati ai neo ...

Pubblicato il decreto per il Concorso Ordinario Docenti scuola dell'infanzia e la primaria : E' stato Pubblicato nella giornata di martedì 7 maggio 2019 il decreto legislativo ufficiale per il Concorso Docenti relativo alla scuola primaria e dell'infanzia. Entro un mese dalla pubblicazione del decreto verrà reso noto anche il Bando di Concorso Docenti 2019 che ufficializzerà il Concorso per l'assunzione di più di 66000 Docenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e dell'infanzia. Un Maxi Concorso che permetterà a ...

Scuola - a settembre Concorso docenti ma confusione su contratto : In 35 mila aspettano il prossimo 1° settembre per entrare nei ruoli , ma regna la confusione presso gli Uffici scolastici sulla tipologia del contratto. Per il sindacato della Scuola, Anief la norma è ...

Corte Costituzionale : il Concorso riservato ai docenti abilitati è perfettamente costituzionale : È arrivata la sentenza della Corte costituzionale sulla legittimità dei concorsi riservati. Quelli trascorsi fino a ieri sono stati mesi di ansia per decine di migliaia di docenti di seconda fascia che temevano l’annullamento del transitorio. La preoccupazione ha riunito i docenti di ogni ordine e grado di scuola: Infanzia/Primaria, Secondaria di I e II grado. Il responso finale metti a tacere completamente tutte le illazioni circolate ...