Rischio presenza di allergeni | il Ministero ritira dado e brodo granulare | “Non

MotoGp - brutta caduta per Iannone nelle FP4 di Jerez : a Rischio la sua presenza in qualifica : Il pilota dell’Aprilia è stato accompagnato in Clinica Mobile dopo una brutta caduta che gli ha procurato un forte dolore alla caviglia Brutte notizie per Andrea Iannone , che potrebbe non prendere parte alle qualifiche del Gp di Jerez per una caduta avvenuta nel corso delle FP4. Il pilota dell’Aprilia è finito rovinosamente a terra, subendo un colpo molto forte alla caviglia che ha spinto il team italiano ad accompagnare il ...

Giro d’Italia 2019 - a Rischio la presenza di Alejandro Valverde : problema all’osso sacro per lo spagnolo : Il corridore della Movistar potrebbe saltare il Giro d’Italia 2019 per un problema all’osso sacro accusato dopo la caduta di giovedì scorso Il Giro d’Italia 2019 è a rischio per Alejandro Valverde, che rischia di non parteciparvi per un problema all’osso sacro accusato in seguito alla caduta di giovedì scorso. Fabio Ferrari/LaPresse Un guaio fisico non da poco, che preoccupa e non poco la squadra del campione del ...