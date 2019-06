2 Giugno festa della nostra Repubblica

MinisteroDifesa : Buon #2giugno a tutti! Oggi ricorre il 73° anniversario della #FestadellaRepubblica Qui tutte le informazioni sull… - fattoquotidiano : 2 giugno, Mattarella: “Festa di libertà e democrazia. Incompatibile con chi fomenta scontri alla ricerca di un nemi… - fanpage : Buona Festa della Repubbica, buon 2 giugno a tutti #2giugno #FestadellaRepubblica -

Il 2 e 3del 1946 gli italiani si recarono alle urne per un referendum istituzionale:bisognava decidere fra Monarchia, rappresentata dallo stemma sabaudo, oppure, con stemma turrita.Si trattòprima votazione a suffragio universale convocata in Italia. Oggi festeggiamo la decisione espressa dal popolo italiano. Dopo gli onori del Presidente Mattarella all'AltarePatria a Piazza Venezia,consueta parata delle Forze militari a via dei Fori Imperiali.Immancabili le Frecce Tricolori(Di domenica 2 giugno 2019)