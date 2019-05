In Death Stranding Guillermo del Toro e Nicolas Winding Refn non interpreteranno i loro

Death Stranding potrebbe arrivare anche su PC : Finalmente abbiamo appreso la data di uscita di Death Stranding nell'epico trailer pubblicato nella giornata di ieri, ma non solo. Infatti, in seguito sono arrivate tantissime informazioni sul gioco, compresi i dettagli sulle varie edizioni e una spiegazione di "cos'è" Death Stranding secondo Hideo Kojima.Il titolo, come saprete, è previsto in esclusiva per PS4, ma secondo Antonio Fucito, noto esponente della stampa specializzata italiana, si ...

Death Stranding : annunciate le varie edizioni disponibili per il pre-order : Come riportato su PlayStation Blog, sono state annunciate le varie edizioni e versioni di Death Stranding in arrivo a novembre, ora disponibili per il preordine.Le offerte includono la versione Special Edition, Digital Deluxe Edition e Collector's Edition, ciascuna disponibile per il preordine.Tutte le versioni, visibili qui sotto, includono bonus di gioco.Leggi altro...

Sognando Death Stranding - articolo : "Ma è un simulatore di camminata!". "Uscirà nel duemilamai". "Nessuno ha ancora capito nulla di cosa sia Death Stranding". Se state seguendo lo sviluppo della nuova esclusiva Sony firmata Hideo Kojima, vi sarà capitato almeno un centinaio di volte di leggere frasi di questo genere. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, decine di sviluppatori hanno scatenato le reazioni della community dopo aver commentato in modo lapidario le fugaci occhiate ...

Uscita di Death Stranding su PS4 : tutte le edizioni speciali del gioco e i prezzi ufficiali : Ora è finalmente ufficiale, l'Uscita di Death Stranding è fissata per il mese di novembre di quest'anno, giorno 8 ad essere precisi. Una data che un po' tutti i possessori di PlayStation 4 attendevano di scoprire da tempo, e che avranno di certo già cerchiato a più tinte di rosso sui propri calendari. Solo una manciata di mesi ci separa quindi dalla prossima esclusiva Sony, che porta la firma di Hideo Kojima, già creatore della saga di Metal ...

I personaggi chiave di Death Stranding si mostrano in alcune immagini promozionali : Dopo l'annuncio della data di uscita di Death Stranding, il director Hideo Kojima su Twitter ha iniziato a pubblicare alcuni nuovi materiali promozionali per l'attesissimo gioco.Le nuove immagini condivise da Kojima sono dei poster dedicati a ciascuno dei personaggi di Death Stranding, riporta Dualshockers. In passato, questi stessi poster sono stati pubblicati insieme alla rivelazione di altri personaggi nel gioco, ma il nuovo trailer ha ...

Che cos'è Death Stranding? Ce lo spiega Hideo Kojima : Ieri è sicuramente stata la giornata di Death Stranding con la pubblicazione di un nuovo lungo trailer con sequenze di gameplay che ha anche rivelato la data di uscita dell'esclusiva PS4 ideata dall'apprezzatissimo Hideo Kojima. L'opera dell'iconico autore sarà disponibile a partire dall'8 novembre ma nonostante le molte nuove informazioni i punti di domanda non mancano di certo.Il trailer, come da tradizione criptico, alimenta l'interesse ma ...

Il trailer giapponese di Death Stranding mostra una sequenza inedita con una minacciosa creatura tentacolare : L'epico nuovo trailer di nove minuti di Death Stranding è stato pubblicato nella giornata di ieri, ma la sua versione giapponese includeva un piccolo extra per i fan, riporta Pushsquare. Nello specifico, questa clip mostra il protagonista Sam incappare in un conflitto con una gigante creatura tentacolare. Potrà essere uccisa? Non è chiaro, ma vediamo alcuni secondi di filmato, con l'alter-ego di Norman Reedus che sembra in grado di cambiare il ...

In Death Stranding non sarà presente il "tradizionale" game over e si potranno aiutare altri giocatori attraverso il gameplay online asincrono : Come ormai saprete, la giornata di ieri ci ha regalato lo spettacolare trailer di Death Stranding che, finalmente, ci ha anche svelato la data di uscita dell'ambizioso gioco di Hideo Kojima.Ora, dalla pagina ufficiale di PlayStation Store, emergono nuove interessanti informazioni sul titolo che ci permettono di scoprire che Death Stranding non presenterà il "tradizionale" game over: "se perdi la vita durante un combattimento ti ritroverai in un ...

Death Stranding : Nuovi dettagli da Sony : Nella giornata di ieri, Hideo Kojima ha mostrato un nuovo Gameplay di Death Stranding, svelando la data di uscita del gioco, previsto per l’8 Novembre in esclusiva Playstation 4. Quest’oggi vogliamo condividere con voi Nuovi dettagli pubblicati da Sony tramite il sito web ufficiale Playstation. Nuovi dettagli per Death Stranding In un futuro non troppo distante, misteriose esplosioni colpiscono varie parti del mondo, dando ...

Death Stranding/ Video - nuovo trailer del videogame : tra confusione e realtà : Death Stranding, nuovo trailer del Videogame: grande successo per quanto riguarda la Playstation, ma c'è anche un po' di confusione

Death Stranding : Data di uscita - Gameplay Trailer e tutte le Edizioni del gioco : Sony e Kojima Productions sono liete di annunciare che Death Stranding sarà finalmente disponibile a partire dall’8 Novembre 2019 su Playstation 4, a seguire tutti i contenuti delle varie Edizioni del gioco Death Stranding: tutte le Edizioni del gioco Il gioco sarà disponibile nelle Edizioni Standard, Speciale, Deluxe Digitale e Collezione. Coloro che prenoteranno il gioco riceveranno i seguenti Bonus da utilizzare in ...

Tutta la verità su Death Stranding di Hideo Kojima : nuovo trailer e data di uscita ufficiale su PS4 : Fin dall'annuncio, Death Stranding si è subito imposto non solo come uno dei videogame più attesi di sempre, ma anche come uno dei più criptici e misteriosi. D'altronde si tratta del prossimo progetto firmato da Hideo Kojima, creatore della saga di Metal Gear che ha sempre trovato sadico piacere nel tenere gli appassionati sulle spine. Lo stesso è accaduto con questa esclusiva indirizzata alle nostre PlayStation 4, per cui sul web si è scritto, ...

Death Stranding : annunciata la data di uscita in uno spettacolare trailer con scene di gameplay! : Finalmente possiamo dare uno sguardo al nuovissimo trailer di Death Stranding, condiviso dal canale Twitch di PlayStation pochissimi minuti fa.Il trailer mostra in particolar modo alcune scene di combattimento e ci consente di dare uno sguardo ad alcune delle meccaniche ed abilità che il protagonista, Sam, potrà utilizzare nell'arco della storia.Ma la cosa più importante e che tutti aspettavano è certamente la data di uscita. Death Stranding ...

Death Stranding : la diretta su Twitch sta piano piano svelando nuovi particolari : Se siete tra quelli che sono rimasti incollati alla diretta streaming di Death Stranding su Twitch sicuramente avrete cominciato ad osservare alcuni particolari.La diretta è cominciata mostrando un velo nero e successivamente in queste ore, sono apparse delle impronte di mani, che piano piano stanno rivelando alcune scene del gioco inedite.Come riporta IGN, ora le immagini mostrate durante la diretta sono abbastanza chiare e possiamo notare ...