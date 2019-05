Playout Serie B | il presidente Balata | “Decideremo le date in giornata”

Il Palermo torna in Serie B - il Foggia in C : Playout tra Salernitana e Venezia : La giustizia sportiva riscrive nuovamente la classifica di Serie B. Venti punti di penalizzazione in classifica al Palermo nel campionato

Risultati Serie C - la diretta live di Playoff e Playout a partire da stasera : Risultati Playoff e Playout Serie C – Si giocano le partite di andata dei Playoff di Serie C. Sfide importantissime valide peri quarti di finale. Nel weekend si disputa anche il Playout. Spiccano i due derby Arezzo Pisa e Catania-Trapani.Entrano in scena anche Triestina e Piacenza rispettivamente contro Feralpisalò e Imolese. Risultati Playoff Serie C Ore ...

Playout Serie B - Cosmi : “Non so se li faremo - ma che pena…” : Il tecnico del Venezia Serse Cosmi, a margine della 4^ edizione del Premio Renato Cesarini, ha parlato a Sky dell’eventuale disputa dei Playout di Serie B: “Se il Venezia farà i play-out o no? Non so, faccio riferimento solo alle cose del campo, tutto il resto mi fa pena“. Cosmi si è detto anche “dispiaciuto” per Rino Gattuso: “Sono straconvinto che abbia fatto il massimo di quello che poteva ...

Serie B - anche il giudice sportivo del Coni dà ragione al Foggia (e torto ai club) : “Da giocare il Playout con la Salernitana” : Il playout di Serie B si deve giocare: dopo i giudici amministrativi del Tar, lo dicono pure i giudici sportivi del collegio di garanzia del Coni. Ha ragione il Foggia, che aveva fatto ricorso contro l’annullamento dello spareggio e la retrocessione diretta. E ha torto la Lega Serie B di Mauro Balata e soprattutto Claudio Lotito. Il presidente della Lazio era uno dei più agguerriti sostenitori della tesi per cui, con la retrocessione per ...

Calcio - Serie B 2019 : anche il Collegio di garanzia dà ragione al Foggia - si giocherà il Playout con la Salernitana : Si avvia finalmente alla conclusione il caso playout che ha tenuto banco nelle ultime settimane riguardo alla Serie B 2018-2019. Ricordiamo rapidamente le varie tappe di questa intricata vicenda. La classifica al termine del campionato aveva condannato alla retrocessione diretta Foggia (37 punti), Padova (31 punti) e Carpi (29 punti), mentre Venezia (38 punti) e Salernitana (38 punti) avrebbero dovuto contendersi la permanenza in categoria con ...

Serie B - Balata dispone la disputa dei Playout : Il presidente della Lega B Mauro Balata ha disposto lo svolgimento delle gare di playout dopo il parere emesso dal Collegio di garanzia Il presidente della Lega B Mauro Balata, a seguito del decreto pubblicato dal Tar del Lazio lo scorso 23 maggio 2019 e del successivo parere emesso dal Collegio di garanzia del Coni in data 27 maggio 2019, “dispone lo svolgimento delle gare dei playout del campionato Serie BKT 2018/19 convocando per ...

Playout Serie B e caso Palermo : le importanti dichiarazioni di Gravina : Le importanti parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc sul caso Palermo e sull’eventuale disputa dei Playout: “Situazione della Serie B preoccupa? No, non sono preoccupato: sono molto attento al percorso tracciato e aspetto il parere del Collegio di Garanzia dello Sport e la decisione della Corte Federale d’Appello del 29 sul caso Palermo, poi il giorno dopo adotterò la mia decisione”. Presente alla ...

Playout Serie C – Lucchese corsara - Cuneo in Serie D : il tabellino della sfida : Primi verdetti dagli spareggi Playout di Serie C. Si è appena conclusa una delle due gare di ritorno previste per oggi. La Lucchese ha condannato il Cuneo alla retrocessione in Serie D e attende adesso la vincente della sfida tra Paganese e Bisceglie (alle ore 18) per determinare chi affronterà nella finale per mantenere la terza Serie. Dopo il 2-0 dell’andata, infatti, la squadra toscana ha vinto per 1-0 anche il match di ritorno. ...