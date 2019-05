Inter | adesso è ufficiale | Luciano Spalletti non è più l’allenatore del club nerazzurro

Giro d’Italia – Sfida Interna in casa Movistar? Landa adesso spaventa Carapaz : “posso vincere anch’io” : Mikel Landa adesso spaventa il so compagno di squadra Carapaz: lo spagnolo della Movistar punta alla vittoria del Giro d’Italia 2019? Prestazione spettacolare ieri di Mikel Landa nella 17ª tappa del Giro d’Italia: dopo il fantastico supporto a Carapaz sul Mortirolo, lo spagnolo della Movistar ieri è stato autore di un attacco eccezionale. “Mi vedete con una faccia migliore? È perché ho fatto la barba“, ha scherzato ...

Luciano Moggi - perché l'Inter adesso non può sbagliare : cosa rischia davvero Spalletti : È proprio strano il mondo del calcio, sia per chi lo vive da dentro sia per chi lo racconta. Le notizie si propagano con la velocità del fulmine e vengono lette con voracità e così, quando mancano, qualcuno le deve creare, magari corredandole con proprie impressioni che spesso non hanno niente a che

Inter - Ranocchia : “adesso bisogna chiudere il discorso Champions” : ”Sappiamo che le prossime partite contano tanto per tutti. Dobbiamo puntare a vincerle tutte, ogni partita che passa hai sempre meno opportunita’ per chiudere il discorso Champions’‘. Sono le dichiarazioni del difensore dell’Inter Andrea Ranocchia, Intervistato da Sky Sport. ”L’Inter deve tornare a lottare per dei titoli e stiamo lavorando per far si’ che questo accada. L’anno scorso ...

Inter flop ad Udine - la sofferenza nel Dna : occasione sprecata in chiave Champions - adesso Spalletti deve guardarsi alle sapalle : Inter frenata ad Udine al termine di una gara che sa tanto di occasione persa per chiudere i conti in chiave corsa Champions League L’Inter non vuole proprio chiudere la corsa Champions League. Questa sera gli uomini di Spalletti avevano un’occasione ghiottissima per mettere la parola fine sul terzo posto, ma l’hanno malamente sprecata costringendo i propri tifosi a soffrire per almeno un’altra settimana prima di ...

Il clima è già cambiato - adesso tocca alla politica darsi da fare. Intervista a Stefano Caserini : Servono un'azione politica seria e coordinata, investimenti nella nuova infrastruttura energetica, disinvestimenti e stop ai sussidi irrazionali al mondo dei fossili, il mix di incentivi e ...

M5s adesso provoca la Lega. Sfida sul conflitto di Interessi : I Cinque Stelle preparano la rappresaglia. Dopo le continue tensioni tra i gialloverdi e gli attacchi incrociati su Siri e Raggi , dalle parti del Movimento si studia un piano per Sfidare in modo ...

L’app MyVodafone si aggiorna con una nuova Interfaccia : ecco com’è adesso la grafica : Vodafone aggiorna l'app MyVodafone per Android rinnovando completamente l'interfaccia: ecco l'APK per installare la nuova versione senza aspettare l'update dal Google Play Store. L'articolo L’app MyVodafone si aggiorna con una nuova interfaccia: ecco com’è adesso la grafica proviene da TuttoAndroid.

Ginnastica - Intervento ok per Vanessa Ferrari : adesso 6 mesi di stop : Vanessa Ferrari alle prese con la riabilitazione dopo l’intervento odierno: ci vorranno sei mesi per tornare al top Vanessa Ferrari si è dunque fermata ai box per un controllo ed una rimessa a punto . Una sistematina al telaio di una Formula Uno che necessitava di qualche ritocco in vista della nuova stagione e dei prossimi appuntamenti in autunno. Lunedì pomeriggio l’ex campionessa del mondo si è sottoposta a Pavia ad una ...

Lautaro scalda i motori. Inter - adesso che cosa fai con Icardi? : Lautaro torna in pista. Il numero 10 dell'Inter, fuori per infortunio dalla pausa per le nazionali, si candida per rientrare domenica sera a Frosinone. Il Toro, insieme all'altro ex infortunato De ...

Il missile indiano adesso mette a rischio la Stazione Spaziale Internazionale : A rischio la Stazione Spaziale Internazionale La NASA avverte che la distruzione del satellite causata dal missile indiano ha creato centinaia di pezzi di detriti orbitali che possono entrare in collisione con la ISS. “È terribile, terribile. Inaccettabile “, afferma l’amministratore dell’agenzia Spaziale. adesso La Stazione Spaziale Internazionale rischia grosso! Secondo gli ultimi aggiornamenti sarebbero ...

Icardi-Inter - i bookmaker adesso puntano sul rinnovo : Un giro di lancette può cambiare tutto nel calcio. Figuriamoci una partita come Genoa-Inter che ha segnato il rientro di Mauro Icardi nel gruppo , il suo ritorno al gol e assist condito da abbracci, e ...

Inter - chi si rivede : Icardi torna e schianta il Genoa : il problema di Spalletti adesso si chiama… Lautaro Martinez : Icardi torna e fa sorridere l’Inter con un gol e un assist, Genoa al tappeto e terzo posto consolidato: ma i problemi per Spalletti non sono finiti L’Inter riscatta la sconfitta subita contro la Lazio a San Siro, compiendo tre passi decisivi verso la qualificazione in Champions League. Luciano Spalletti ritrova il successo e, soprattutto, quel Mauro Icardi tanto mancato negli ultimi mesi all’attacco nerazzurro. Tano ...

Inter - la società adesso bacchetta Spalletti per le sue “uscite” fuori luogo su Icardi : Luciano Spalletti sembra aver deluso i vertici dell’Inter con il suo duro monologo contro Mauro Icardi nel post partita contro la Lazio Luciano Spalletti ha sorpreso tutti domenica sera con il suo monologo su Mauro Icardi, probabilmente anche l’Inter. La società nerazzurra infatti, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, sarebbe decisamente contrariata dopo quanto accaduto in diretta tv. Spalletti si è comportato ...