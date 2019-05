Caro Di Maio | non conta l’impegno | contano i risultati

fanpage

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L'avevamo detto per primi. Nonostante il Movimento 5 Stelle continui a dire di non essere "un partito come gli altri" la batosta elettorale (come accade in tutti i partiti) rimette in discussione la linea di comando e in questo caso regna una certa confusione su chi decide cosa e su chi viene interpellato per prendere una decisione. E non basta un clic sulla piattaforma Rousseau.

