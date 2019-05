I mercati non credono a Salvini

Parlamento diviso - non i populisti Cosa temono davvero i mercati : Elezioni europee al via con le urne aperte già ieri in Olanda e Gran Bretagna (dove regna sempre più il caos per quanto riguarda la Brexit). Solo domenica sera partiranno gli scrutini, ma i mercati già ora sembrano prevedere una nuova avanzata dei movimenti populisti in tutto il vecchio continente. Se come ci si attende la maggioranza dell'EuroParlamento resterà nelle mani di Socialdemocratici e Popolari, magari ...

Dazi Usa - Gundlach : 'i mercati non reagiranno bene' : Parlando dell'economia Usa, Gundlach ha inoltre espresso forti preoccupazioni sullo stato del debito americano: 'La gente sta iniziando a rendersi conto che il deficit e il debito sono totalmente ...

Vasto - la rabbia non si placa : 'La nostra vita tra mercati abusivi e risse tra extracomunitari' : L'apertura del maxi parcheggio di via Bologna doveva rappresentare uno 'spartiacque' tra le precedenti condizioni della strada e il futuro. Invece, come hanno denunciato residenti e operatori ...

DEF/ Flat tax - Iva e la ridda possibile finché non parlano i mercati : Ieri sono cominciate le audizioni sul Def. Non mancano critiche al Governo, ma quel che conta è quello che decideranno di fare i mercati

Tria : «Spazzatura contro di me - ma l'intimidazione non passa. Come reagirebbero i mercati se andassi via dal governo?» : La diffidenza dei 5 Stelle verso Giovanni Tria si è radicata nei mesi di governo con le resistenze del ministro dell'Economia ad alcune delle richieste più audaci del Movimento. Non è un caso se gli attacchi dei leader del M5S ai suoi collaboratori più stretti sono iniziati in settembre, con le prime scelte sul ...