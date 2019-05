Redout | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

gamerbrain

(Di lunedì 27 maggio 2019) Dopo il lancio su PC, PS4 e Xbox One,arriva anche su Nintendo Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostraè un racing game che ricorda la serie di Wipeout, con ben 10 modalità di gioco , partendo dai classici test in solitaria, dove bisogna accelerare come se non ci fosse un domani per l’intero tracciato, alle prove ad eliminazione con trappole a non finire e respawn del veicolo disabilitato. Completando la prima pista ne vengono sbloccate di nuove e si accede alle 4 classi di astronavi, ad ogni fine gara è possibile spendere il denaro guadagnato per acquistare potenziamenti per la propria astronave per un totale di 12.come suggerisce il team di sviluppo è il racing game più veloce mai creato con un frame rate elevato anche ad altissime velocità. Grazie ...

